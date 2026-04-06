GFTeam conta com filiais em Porto e outras cidades para crescer em Portugal (Foto: Reprodução)
Vivendo um momento especial na carreira, Thiago completa uma década de trajetória em Portugal em 2026 justamente em meio a uma fase de crescimento da equipe. “A expectativa é sempre a melhor possível (para o torneio). Completamos 10 anos da GFTeam Porto, mas estamos mudando de academia, então isso acaba dificultando um pouco a nossa logística de competição. Porém, quem for entrar sabemos que fará um trabalho de alto nível”, destacou o faixa-preta, reforçando que o objetivo segue claro: brigar pelo topo.
Referência no Circuito Mineirinho no Brasil, a GFTeam também vem consolidando seu nome em solo europeu. Segundo Thiago, o crescimento em Portugal acompanha a força global da equipe. “É de conhecimento geral que a GFTeam é um dos destaques do Circuito Mineirinho no Rio, eu mesmo lutei bastante, e em Portugal seguimos a mesma linha de crescimento da equipe como um todo, com muitas filiais espalhadas pelo país”, explicou.
Substituindo André Marola - uma referência no meio -, Thiago Andrade terá responsabilidade direta na condução das lutas como coordenador de arbitragem do Portugal National Open. Experiente na função, ele ressaltou a importância de um trabalho preciso e discreto. “Recebi o convite de muito bom grado, estou contente e não será a minha primeira vez na ISBJJA. A expectativa é fazer um trabalho de qualidade, com o árbitro aparecendo o mínimo possível. As estrelas do show são os atletas”.
Ciente dos desafios da função, o faixa-preta destacou a busca constante por excelência dentro da arbitragem. “O maior desafio é minimizar ao máximo o erro. Somos humanos, erros acontecem, mas não podemos errar coisas simples. Como coordenador, o principal é dar padrão para a arbitragem. Vamos entrar 100% focados para fazer o trabalho mais completo possível, com o mínimo de erros”, completou.
Por fim, Thiago também fez questão de valorizar o papel da ISBJJA no crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal, cenário que, segundo ele, vive um momento de ascensão. “Acredito que chegou realmente para agregar. Com circuito, ranking, premiação e toda a estrutura de evento e mídia, tudo contribui para a valorização do atleta e do Jiu-Jitsu português. Hoje, já podemos falar de um Jiu-Jitsu português como um dos mais fortes da Europa”.
Com inscrições abertas até o dia 10/04, no site www.isbjja.com, o Portugal National Open 2026 vai reunir disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, e promete abrir o recém-lançado Circuito Nacional Português com chave de ouro. Ao fim da temporada, até 26 atletas podem ser premiados com passagens para lutar na Espanha, entre outras premiações.
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