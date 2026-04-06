Torneio marca a abertura oficial da temporada para atletas de elite no boxe olímpico(Foto: Divulgação)
O torneio marca a abertura oficial da temporada para atletas de elite no boxe olímpico, tanto no masculino quanto no feminino. Ao longo da semana, pugilistas de diferentes categorias de peso entram em ação em busca de medalhas e pontuação — o ouro rende 150 pontos no ranking da entidade.
Entre os países já confirmados estão Brasil, Estados Unidos, China, Itália, Canadá, México, Austrália, Alemanha e Argentina, reunindo algumas das principais escolas do boxe mundial. A diversidade de estilos e tradições promete confrontos de alto nível técnico.
A competição será realizada no Rafain Palace Hotel & Convention, que também concentra hospedagem e estrutura de treinos das delegações. O evento contará com fases preliminares, semifinais e finais ao longo de sete dias, com disputas diárias.
Além de abrir o circuito anual, a etapa brasileira antecede outras duas fases da Copa do Mundo: a segunda, em Guiyang, na China, em junho, e a final, marcada para novembro, em Tashkent, no Uzbequistão.
Outro destaque é o acesso do público: o evento terá entrada gratuita, o que amplia a expectativa de torcedores e aproxima o evento da população local. A organização também vê a competição como uma vitrine para o fortalecimento do boxe olímpico no cenário internacional.
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