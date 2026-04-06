Torneio marca a abertura oficial da temporada para atletas de elite no boxe olímpico - (Foto: Divulgação)

Torneio marca a abertura oficial da temporada para atletas de elite no boxe olímpico(Foto: Divulgação)

Publicado 06/04/2026 15:00 | Atualizado 06/04/2026 16:45

A cidade de Foz do Iguaçu (PR) será o ponto de partida do calendário internacional da World Boxing em 2026. Entre os dias 20 e 26 de abril, o município paranaense recebe a primeira etapa da Copa do Mundo de Boxe, competição que integra o circuito global da modalidade e distribui pontos importantes no ranking internacional.



O torneio marca a abertura oficial da temporada para atletas de elite no boxe olímpico, tanto no masculino quanto no feminino. Ao longo da semana, pugilistas de diferentes categorias de peso entram em ação em busca de medalhas e pontuação — o ouro rende 150 pontos no ranking da entidade.