Sem lutar desde 2021, McGregor segue especulado para voltar ao UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem lutar desde 2021, McGregor segue especulado para voltar ao UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 04/04/2026 11:00

O possível retorno de Conor McGregor ao UFC ganhou um indicativo relevante fora do octógono. De acordo com dados oficiais da organização, o ex-campeão peso-pena e peso-leve lidera com ampla vantagem a lista de atletas mais testados pelo programa antidoping em 2026. Apenas no primeiro trimestre do ano, até o dia 27 de março, o irlandês já passou por sete coletas — número que representa uma média superior a dois exames por mês.



A política antidoping do UFC é atualmente conduzida pela "Drug Free Sport International", enquanto a gestão de resultados e eventuais sanções fica sob responsabilidade do "Combat Sports Anti-Doping". Dentro desse sistema, a alta frequência de testes aplicada a McGregor sugere que o atleta está em fase ativa de monitoramento, algo comum para lutadores próximos de retorno.