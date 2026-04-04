Sem lutar desde 2021, McGregor segue especulado para voltar ao UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
A política antidoping do UFC é atualmente conduzida pela "Drug Free Sport International", enquanto a gestão de resultados e eventuais sanções fica sob responsabilidade do "Combat Sports Anti-Doping". Dentro desse sistema, a alta frequência de testes aplicada a McGregor sugere que o atleta está em fase ativa de monitoramento, algo comum para lutadores próximos de retorno.
O volume de exames também o distancia significativamente dos demais nomes do plantel. Na segunda colocação, diversos atletas aparecem empatados com apenas três testagens no período, incluindo Sean Strickland, Melk Costa, Dominick Reyes e Kyoji Horiguchi - todos com menos da metade do número registrado pelo irlandês.
Outro fator que ajuda a explicar o foco sobre Conor McGregor é uma violação recente no sistema de localização obrigatória. "The Notorious" falhou em fornecer informações precisas sobre seu paradeiro em três ocasiões ao longo de 2024, o que inviabilizou testes surpresa. Inicialmente punido com 24 meses de inelegibilidade, o atleta teve a sanção reduzida para 18 meses, período encerrado em março de 2026, liberando oficialmente seu retorno à competição.
Com a situação regularizada, o cenário atual aponta para uma reaproximação concreta entre o lutador e a organização liderada por Dana White. Após anos de incertezas, o dirigente tem adotado um discurso mais otimista e já indicou a intenção de contar com Conor McGregor em julho, possivelmente durante a tradicional "International Fight Week" - o que, aliado ao alto volume de testagens, reforça a expectativa de que Conor esteja, de fato, preparando sua volta ao octógono.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.