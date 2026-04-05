Rebeca Lima superou Aurelie Le Vern e se tornou a nova campeã peso-pena do UFC BJJ
Rebeca Lima supera Le Vern e conquista cinturão peso-pena
Na disputa pelo título peso-pena feminino no UFC BJJ 7, Rebeca Lima entrou como desafiante de última hora e apresentou uma atuação estratégica e consistente para superar a então campeã Aurélie Le Vern. Apostando em um jogo ativo desde a guarda e transições rápidas, a brasileira controlou as ações ao longo dos três rounds, neutralizando as investidas da francesa e garantindo a vitória na decisão dos juízes, assumindo o topo da divisão.
Lucas Valente finaliza Carlos Henrique e é o novo campeão peso-leve
Já no duelo pelo cinturão peso-leve no UFC BJJ 7, Lucas Valente confirmou o bom retrospecto recente contra Carlos Henrique e voltou a levar a melhor, desta vez por finalização. Após rounds iniciais equilibrados e com disputa intensa de pegadas, o mineiro se mostrou mais eficiente nas transições ofensivas e aproveitou uma oportunidade no assalto final para encaixar uma chave de calcanhar, consolidando a vitória e ficando com o título da categoria.
Andrew Tackett mantém título após superar Vagner Rocha
Na luta principal do UFC BJJ 7, Andrew Tackett colocou seu cinturão meio-médio em jogo contra o experiente Vagner Rocha e encontrou dificuldades ao longo do confronto. Mesmo diante da resistência do brasileiro, que conseguiu equilibrar as ações em diversos momentos, o norte-americano utilizou sua intensidade e maior volume ofensivo para controlar boa parte do combate e garantir a vitória por decisão unânime, mantendo seu reinado na organização.
Outros destaques do UFC BJJ 7
O card também contou com outros confrontos relevantes, incluindo a vitória de Renato Canuto sobre Yonathan Cardenas, em um duelo marcado por tentativas constantes de finalização por parte do brasileiro. Apesar da pressão, Canuto não conseguiu definir o combate antes do tempo regulamentar, mas assegurou o resultado positivo nas papeletas dos juízes.
Outro destaque foi o confronto entre Patrick Gaudio e Declan Moody. Substituindo Nicholas Meregali de última hora, o brasileiro acabou sendo superado ainda no primeiro round, ao ceder as costas e sofrer um mata-leão, encerrando sua participação de forma precoce no evento.
Com mais uma edição concluída, o UFC BJJ segue consolidando seu espaço no cenário internacional do grappling profissional, promovendo disputas de alto nível e reforçando a presença de atletas brasileiros entre os principais nomes da modalidade.
RESULTADOS COMPLETOS:
UFC BJJ 7
Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
Quinta-feira, 02 de abril de 2026
Andrew Tackett derrotou Vagner Rocha por decisão unânime dos jurados
Lucas Valente finalizou Carlos Henrique com uma chave de calcanhar no 3R
Rebeca Lima derrotou Aurelie Le Vern por decisão unânime dos jurados
Renato Canuto derrotou Yonathan Cardenas por decisão unânime dos jurados
Adele Fornarino finalizou Alex Enriquez com uma chave de joelho no 1R
Declan Moody finalizou Patrick Gaudio com um mata-leão no 1R
Raphael Ferreira finalizou Kenzo Biyong com um mata-leão no 1R
Rana Willink finalizou Carol Joia com uma chave de joelho no 3R
