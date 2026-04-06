Vini Jr em entrevista coletiva no Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

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Espanha - O atacante Vini Jr aproveitou a coletiva oficial antes do duelo com o Bayern de Munique, nesta segunda-feira (6), para esclarecer sua situação contratual com o Real Madrid. Aos 25 anos e com vínculo válido até junho de 2027, o brasileiro demonstrou serenidade sobre o futuro, tratando a permanência no Santiago Bernabéu como um caminho natural.
Diferente de negociações anteriores que ganharam contornos de novela, o camisa 7 destacou que a relação direta com a presidência do clube é o que garante a calma nos bastidores.
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"Tomara que eu continue por aqui por muito tempo. Ainda tenho um ano de contrato, estamos muito tranquilos porque tenho a confiança do presidente. Eu e toda a gente que fala comigo diariamente temos muito tranquilo o que queremos", afirmou o jogador.

"No momento certo vamos fazer a renovação para poder seguir aqui porque é o clube dos meus sonhos. A cada dia que venho aqui estou feliz e quero seguir aqui por muitos anos", pontuou.
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Para além das questões contratuais, Vini Jr ressaltou que sua "melhor versão" nesta temporada passa pela confiança recebida do técnico Álvaro Arbeloa. O atacante afirmou ter uma "conexão especial" com o comandante, estabelecendo um contraste com o período sob as ordens de Xabi Alonso.
Agora, o Real Madrid volta as suas atenções para o duelo desta terça-feira (7), quando recebe o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões. A partida é válida pela rodada de ida das quartas de final da competição europeia.