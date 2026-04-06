Raphinha sofreu lesão na coxa direita no amistoso entre Brasil e França, nos Estados Unidos - AFP

Raphinha sofreu lesão na coxa direita no amistoso entre Brasil e França, nos Estados UnidosAFP

Publicado 06/04/2026 11:39

Já em Barcelona após passar uns dias de folga no Brasil depois dos jogos da Data Fifa, o atacante Raphinha está sendo monitorado pelo clube para tratar de uma lesão muscular sofrida na derrota do Brasil para a França. Sem poder contar com o astro nesta fase importante tanto da La Liga, como da Champions League, o clube catalão poderá receber até um máximo de 7,5 milhões de euros, algo em torno de R$ 44,7 milhões da entidade que comanda o futebol como uma espécie de compensação, segundo o jornal espanhol 'As'.

De acordo com o Esquema de Proteção de Clubes da Fifa, o Barça só começará a receber indenização pela lesão do jogador após quatro semanas de afastamento. Após esse período, o clube catalão receberá pouco mais de 20 mil euros por dia até que o valor total estabelecido pela entidade seja alcançado.

Ainda de acordo com a publicação se a previsão for confirmada e o atacante brasileiro ficar afastado por até seis semanas, a agremiação azul e grená poderá embolsar uma quantia de cerca de 150 mil euros (pouco mais de R$ 890 mil).

Nas quartas de final da Champions League, o time do técnico Hansi Flick faz o primeiro jogo desta etapa eliminatória nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, contra o Atlético de Madrid e não poderá contar com o futebol do jogador também no confronto de volta. O duelo está marcado para o dia abril, na capital espanhola.

Na caminhada para o título mais importante do torneio de clubes da Europa, a classificação para as semifinais da Champions vale 15 milhões de euros.

Agora sob a supervisão do departamento médico do Barcelona, o jogador espera tentar encurtar o prazo de recuperação para retornar aos campos. A previsão inicial, no entanto, é que ele esteja de volta para o duelo do dia 10 de maio, contra o Real Madrid, no Camp Nou, em jogo da La Liga.

Atualmente, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com uma boa margem de folga na classificação da competição. O clube ostenta 76 pontos e tem sete de vantagem para o seu principal rival, o Real Madrid, o segundo colocado.