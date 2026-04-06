Willian Arão no jogo entre Flamengo e Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Willian Arão no jogo entre Flamengo e SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 06/04/2026 16:44 | Atualizado 06/04/2026 16:45

Rio - Multicampeão pelo Flamengo , Willian Arão voltou ao Maracanã mais uma vez para enfrentar o Rubro-Negro. Após a derrota do Santos por 3 a 1 , no domingo (5), o volante do Peixe mostrou mostrou carinho ao falar da Nação e também mostrou gratidão.

"Receber o carinho da torcida onde eu e minha família fomos muito felizes é sempre gratificante. Carinho, respeito e amor por eles é igual. Sempre me trataram super bem. Tiveram alguns momentos ali com pegada no pé, mas isso faz parte do futebol. Sou muito grato. Hoje defendo outras cores, mas o carinho e o respeito sempre continuam", disse Arão, ao canal 'Paparazzo Rubro-Negro'.

A partida de domingo (5) não foi a primeira de Willian Arão contra o Flamengo no Maracanã desde que deixou o clube. Em novembro de 2025, ele foi titular na derrota do Peixe para o Rubro-Negro por 3 a 2

Já no jogo do último fim de semana, ele iniciou no banco de reservas, mas foi acionado durante o segundo tempo.

O volante defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022. Com o manto, ele conquistou quatro Cariocas, duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa e uma Copa do Brasil.

Depois do Rubro-Negro, passou por Fenerbahçe (Turquia), Panathinaikos (Grécia) e Santos, onde está desde o meio de 2025.