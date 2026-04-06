Willian Arão no jogo entre Flamengo e SantosRaul Baretta/ Santos FC
Volante do Santos, Arão destaca carinho e respeito pela torcida do Flamengo
Ele foi multicampeão pelo Rubro-Negro
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Imprensa internacional repercute crítica de Renato Gaúcho sobre erros de colombianos
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Treinador tem feito testes, mas ainda não se convenceu das opções
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