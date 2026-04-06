João Fonseca - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João FonsecaClive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 06/04/2026 16:56

Rio - Encantado com Monte Carlo, João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000. Antes de vencer o canadense Gabriel Diallo na estreia, o tenista brasileiro se inspirou após passar um tempo "admirando" os carros de luxo dos moradores e a beleza do principal distrito do Principado de Mônaco. Entusiasmado, o jovem não escondeu a satisfação.

"(É uma) cidade que eu queria muito visitar e um torneio especial que ao longo dos anos vi muitos bons tenistas ganhando. O (Rafael) Nadal ganhou algumas vezes seguidas. É um torneio que eu acompanhava bastante e queria muito vir. A cidade é linda, com a quadra central de frente para o mar, tudo muito bonito. Estou gostando bastante e feliz por ganhar na primeira rodada", disse.

O tenista brasileiro não escondeu que se vê cada vez melhor e mais preparado no circuito mundial. João Fonseca tem se preparado tanto mentalmente, conseguindo mostrar-se mais calmo e concentrado, quanto fisicamente após iniciar a temporada com problemas nas costas. O jogador destacou a importância de estar preparado mentalmente para aguentar os jogos.

"Um tipo de jogo diferente e no qual você precisa ser mais paciente, precisa ser mais calmo e conduzir os pontos, sem pensar que vai ganhar o ponto com uma única jogada. É um jogo muito mental e também muito físico. Estou trabalhando bastante no meu físico e feliz por estar me sentindo ótimo e saudável, de volta ao ritmo", destacou.

O próximo desafio será diante do francês Arthur Rinderknech, na próxima quarta-feira (8), em horário a definir pela organização do evento. João Fonseca aproveitou para falar sobre a troca de superfície, já que vinha embalado na quadra dura e agora tenta mostrar força no saibro, onde deu suas primeiras raquetadas.

"A temporada de saibro é uma superfície que eu gosto muito. Nasci jogando no saibro e só comecei a jogar na quadra dura quando tinha 10 ou 11 anos. Adoro jogar no saibro. E quando me perguntam, ainda não sei se prefiro a quadra dura ou o saibro. Mas é uma superfície em que jogo muito bem", finalizou.