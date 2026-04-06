Bernardo Silva conquistou Liga dos Campeões, Mundial Interclubes e seis Ingleses pelo Manchester CityIan Kington / AFP
"Toda boa história chega ao fim. Espero que ele aproveite os últimos meses e tenha uma boa despedida. Ele (Bernardo Silva) merece toda essa atenção", afirmou o integrante da comissão técnica da equipe reconhecendo sua importância.
E o atleta tem mesmo do que se orgulhar. O jogador desembarcou em Manchester em 2017 vindo do Monaco e a identificação foi imediata. Até aqui, ele defendeu a agremiação em 450 jogos, balançou as redes em 76 oportunidades e ainda contribuiu com 75 assistências para gols de seus companheiros.
Ausente na vitória de 4 a 0 sobre o Liverpool pelas quartas de final da Copa da Inglaterra por cumprir suspensão, Guardiola já havia externado a sua admiração pelo português ao classificá-lo como jogador "insubstituível".
"Você nunca substitui um atleta por outro do mesmo tipo porque eles não existem. Bernardo Silva é um jogador único. Ele tem muitas qualidades. A forma como controla os jogos, se movimenta, lidera (os companheiros) e enxerga as soluções. Um grande nome", afirmou.
E a lista de troféus que ele conquistou neste período realmente impressiona. No âmbito nacional, o meio-campista ganhou seis títulos do Campeonato Inglês, cinco Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra e duas Copas da Inglaterra. Além disso, o português ainda conquistou uma Liga dos Campeões e um Mundial Interclubes.
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