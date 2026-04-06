Ex-Vasco, Figueiredo foi destaque na vitória do Alverca por 2 a 1 sobre o Rio Ave pela Liga Portugal. O atacante marcou um gol, deu uma assistência e comentou o resultado após a partida.
“Fico muito feliz por esse momento, principalmente por poder ajudar com gol e assistência. Mais importante é a entrega do grupo. Essa vitória mostra a força que temos como equipe e o quanto estamos evoluindo”, afirmou o atacante.
Revelado pelo Vasco em 2022, Figueiredo esteve no Cruz-Maltino até setembro de 2025. No total, o disputou 97 jogos, fez quatro gols e distribuiu cinco assistências. O atacante também teve passagens por empréstimo por Coritiba e América-MG antes de se transferir ao futebol português.
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