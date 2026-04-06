Figueiredo é jogador do Alverca - Foto: Divulgação

Figueiredo é jogador do AlvercaFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 18:07

Ex-Vasco, Figueiredo foi destaque na vitória do Alverca por 2 a 1 sobre o Rio Ave pela Liga Portugal. O atacante marcou um gol, deu uma assistência e comentou o resultado após a partida.



“Fico muito feliz por esse momento, principalmente por poder ajudar com gol e assistência. Mais importante é a entrega do grupo. Essa vitória mostra a força que temos como equipe e o quanto estamos evoluindo”, afirmou o atacante.





Ele tem sido peça importante em sua primeira temporada no clube: soma 22 jogos, 18 como titular, com quatro gols e duas assistências. O Alverca ocupa a 10ª colocação na tabela, com 32 pontos. Leia mais: Imprensa internacional repercute crítica de Renato Gaúcho sobre erros de colombianos Ele tem sido peça importante em sua primeira temporada no clube: soma 22 jogos, 18 como titular, com quatro gols e duas assistências. O Alverca ocupa a 10ª colocação na tabela, com 32 pontos.

Revelado pelo Vasco em 2022, Figueiredo esteve no Cruz-Maltino até setembro de 2025. No total, o disputou 97 jogos, fez quatro gols e distribuiu cinco assistências. O atacante também teve passagens por empréstimo por Coritiba e América-MG antes de se transferir ao futebol português.