Dorival Junior deixou o Corinthians com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil - Pablo Porciuncula / AFP

Dorival Junior deixou o Corinthians com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do BrasilPablo Porciuncula / AFP

Publicado 06/04/2026 12:55 | Atualizado 06/04/2026 13:08

Rio - A dança das cadeiras do futebol brasileiro segue a todo vapor. O técnico Dorival Júnior foi demitido após a derrota do Corinthians para o Internacional por 1 a 0, neste domingo (5), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão, e aumentou a lista de treinadores demitidos na competição.

Dorival Júnior foi o décimo técnico demitido em dez rodadas. Com isso, o Brasileirão tem uma média de um treinador demitido por rodada. Campeão da Copa do Brasil 2025 e da Supercopa do Brasil 2026, Dorival deixa o Corinthians com 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas (48,9% de aproveitamento).

Rio de Janeiro e São Paulo lideram com três trocas cada, sendo responsáveis por 60% das trocas. Entre os oito principais clubes, Fluminense e Palmeiras são os únicos que não fizeram mudanças. Zubeldía está no Tricolor desde setembro de 2025, enquanto Abel Ferreira está no Alviverde desde 2020.



Além das trocas de Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo e Vasco, outros quatro times mudaram de técnico durante o Brasileirão: Atlético-MG (Jorge Sampaoli), Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo), Cruzeiro (Tite) e Remo (Juan Carlos Osorio).

Dança das cadeiras no Brasileirão:

Atlético-MG: demitiu Jorge Sampaoli e contratou Eduardo Domínguez

Botafogo: demitiu Martin Anselmi e contratou Franclim Carvalho

Chapecoense: demitiu Gilmar Dal Pozzo e contratou Fábio Matias

Corinthians: demitiu Dorival Júnior

Cruzeiro: demitiu Tite e contratou Artur Jorge

Flamengo: demitiu Filipe Luís e contratou Leonardo Jardim

Remo: demitiu Juan Carlos Osorio e contratou Léo Condé

Santos: demitiu Vojvoda e contratou Cuca

São Paulo: demitiu Hernán Crespo e contratou Roger Machado

Vasco: demitiu Fernando Diniz e contratou Renato Gaúcho