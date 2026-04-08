John Textor vive situação delicada no comando da SAF do Botafogo - VÃ­tor Silva / Botafogo

John Textor vive situação delicada no comando da SAF do BotafogoVÃ­tor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2026 09:43

A instituição financeira não aprovou a solução oferecida pelo empresário estadunidense. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, confirmada por O DIA.



O motivo do veto é o formato da operação financeira proposta. Em troca do investimento, o Botafogo criaria mais ações para serem entregues a Textor, o que aumentaria sua participação societária num momento em que ele briga com a Ares Management, credora da Eagle Football que briga com o empresário pelo controle da holding.



Essa é a segunda vez que o clube social não assina uma oferta de 25 milhões de dólares. A primeira seria a segunda parcela do empréstimo feito por GDA Luma e à Hutton Capital.



A operação financeira que rendeu o dinheiro para quitar parte da dívida de Thiago Almada e acabar com o transfer ban foi muito criticada. Isso porque os juros foram considerados muito altos e difíceis de serem pagos, o que pode resultar na entrega de ações da SAF do Botafogo aos dois novos credores, caso não seja pago o valor.



Em grave crise financeira, o Glorioso precisa do dinheiro para quitar dívidas a curto prazo, como parcelas do acordo com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada, que já estão atrasadas novamente.



Em paralelo, o presidente do clube social, João Pedro Magalhães, busca um entendimento com a Ares para uma solução em relação à crise societária e também para receber ajuda financeira.