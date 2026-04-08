Edenilson em ação no jogo entre Vasco e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Edenilson em ação no jogo entre Vasco e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2026 18:43

Rio - Edenilson revelou que não viu ao vivo o gol de Villalba na vitória do Botafogo sobre o Vasco por 2 a 1 em São Januário, no último fim de semana, pelo Brasileirão. O volante estava caído na área e chegou a pensar que o jogo estava paralisado. Quando descobriu que o time havia marcado, ele perguntou a Vitinho se deu a assistência. Ele contou a história nesta quarta-feira (8), em entrevista ao canal do Glorioso no YouTube.

"Não me deram a devida importância no lance do gol (risos). Acho que fui muito importante atraindo os olhares, as atenções. Eu levei uma pancada logo quando veio o cruzamento e o árbitro veio falar comigo. Eu reclamo com ele, não sabia que tinha sido gol, pensei que tinha paralisado o jogo. O Vitinho também veio me ajudar", disse Edenilson, à 'Botafogo TV'.

"Aí falei: 'o que foi?'. E o Vitinho respondeu: 'é gol nosso'. Aí eu falei para ele: 'foi assistência minha, não vi?'. Perguntei de quem foi o gol. Ele respondeu 'Villalba' e saí para comemorar. Achei que tinha paralisado o lance, não vi nada do gol, fui ver só depois do jogo", completou.

O gol de Villalba

O atacante uruguaio tabelou com Edenilson e fez o cruzamento para o próprio volante. O camisa 88, porém, pegou mal na bola e ficou caído na área após um choque.

Apesar disso, a bola pegou efeito e não saiu pela linha de fundo. Matheus Martins correu para ficar com a posse e tocou para Caio Roque. O lateral-esquerdo fez o cruzamento, e Villalba apareceu para completar de cabeça. Ao sair para comemorar, o atacante uruguaio, inclusive, passou por Edenilson, que estava caído no gramado.

Villalba anotou o gol de empate do Botafogo. Posteriormente, Matheus Martins anotou uma pintura para virar a partida.