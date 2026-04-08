Franclim Carvalho acertou contrato com o Botafogo até o fim de 2027 - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho acertou contrato com o Botafogo até o fim de 2027Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/04/2026 15:07

Franclim Carvalho foi apresentado pelo Botafogo nesta quarta-feira (8), véspera de sua estreia como técnico. O ex-auxiliar encara o Caracas (Venezuela), às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, para reavivar a forte relação que construiu em sua primeira passagem pelo Glorioso, como integrante da comissão de Artur Jorge e campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.



"Quem passa por esta casa é impossível desligar. Eu passei em 2024, mas acho que se passasse em 2014 seria igual. Não conseguimos nos desconectar da ligação que se cria com as pessoas que trabalham diariamente conosco, e também do envolvimento que nossos torcedores criam todas as semanas. Saí daqui, voltei agora, continuei a acompanhar e ter contato com pessoas do Botafogo. Sabia que ia voltar. Estou aqui e é uma gratidão enorme", afirmou o português.



O novo técnico do Botafogo também explicou como foi a decisão de aceitar o convite da diretoria para assumir o cargo.



"A partir do momento que o Botafogo faz contato com um profissional, dizemos que sim, depois pensamos, atraímos a nossa gente (membros da comissão técnica). Sem dúvida alguma, para serem abraçados como eu fui em 2024. Foi, até o momento, o lugar onde eu fui mais feliz no lado profissional", disse.



"Minha ideia de jogo casa perfeitamente com o que é Botafogo hoje. O Botafogo é de propósito, de assumir, de encarar de frente todas as partidas, as batalhas. Um jogo que temos que trabalhar até o último minuto, de sacrifício quando é preciso, e em 2024, tivemos alguns momentos desses".

Franclim Carvalho explica nova chance a Neto



Antes mesmo de assumir a equipe, o que aconteceu no treino de segunda-feira (6), o português já tomou uma decisão importante, que foi a reintegração de Neto. O goleiro voltou a treinar com o elenco por um pedido de Franclim Carvalho, que explicou o motivo.



"Nós não podemos ter um recurso parado. Neto está integrado ao elenco, é um atleta como os outros. Estará disponível, assim que nós entendermos, para entrar nos 11 ou ir para o banco de reservas ou ficar na arquibancada, como todos os restantes atletas", disse.

Chance como técnico do Botafogo

Franclim Carvalho terá a segunda experiência à frente de uma equipe. Aos 39 anos, ele só havia trabalhado como técnico numa curta passagem de 18 jogos no Belenenses, que acabou rebaixado na temporada 2020/21.

Após anos como parte da comissão de Artur Jorge, o português resolveu seguir por outro caminho e não foi trabalhar no Cruzeiro com o técnico.

"Acho que minha visão é mais coletiva. Óbvio que a palavra final é do treinador, mas trouxe quatro profissionais para trabalhar diretamente comigo porque confio neles. O que nos vai destacar não é só o trabalho anterior, é esse ambiente de colaboração e cooperação. A responsabilidade será minha e o rosto passa a ser eu. Eu gosto de responsabilidade e sempre gostei. Gosto de defender e proteger os meus", explicou.

Outras declarações do novo comandante alvinegro

Semelhanças com o trabalho de Artur Jorge

"O que podemos encontrar que vai coincidir ao que eu estava anteriormente integrado, obviamente que há muita coisa que trazemos que era apresentada. Porque quando as pessoas trabalham em equipe há ideias que nós pegamos. Depois temos algumas ideias pessoais. Assim será, a partir de amanhã já vai se ver algumas coisas diferentes".

Processo para ser contratado

"Eu já estava decidido a não acompanhar os meus antigos colegas, nomeadamente o Artur (Jorge). Tivemos uma caminhada de muito sucesso, temos uma relação pessoal muito estreita. Custou muito tomar essa decisão de não acompanhá-los porque sou uma pessoa de relação, e a nossa era muito próxima. Tive muito convite enquanto acompanhava a outra comissão e declinei sempre porque gosto de ser leal às pessoas que são leais comigo.

E aí, em Portugal, falei com esses dois senhores (Léo Coelho e Alessandro Brito), fomos estreitando conversas e relações e chegando a entendimento, envolvendo os temas. Depois, falei com o John (Textor), sim. Mas eu acho que o mais importante é que o Botafogo tem suas ideias muito claras, tem estrutura muito bem definida e linha orientadora de pensamento".