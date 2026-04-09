Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Recém-contratado pelo Botafogo, Caio Roque pode receber a sua primeira chance como titular nesta quinta-feira (9), na estreia na fase de grupos da Sul-Americana. O Glorioso entra em campo contra o Caracas (VEN), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. 
O lateral-esquerdo é o favorito para substituir Alex Telles, que está fisicamente desgastado e não deve ter condições de atuar. A missão não é simples, já que o experiente defensor é o capitão e um dos principais líderes do elenco alvinegro. 
Caio Roque foi contratado por empréstimo junto a Portuguesa-SP, até o fim de 2026. Desde que chegou, foi acionado diante de Mirassol e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. No clássico, entrou na volta do intervalo, teve boa atuação e deu assistência para Lucas Villalba.
Na briga por uma vaga no mata-mata, o Botafogo também enfrentará Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL) no Grupo E do torneio continental.