Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São Januário - Vítor Silva / Botafogo

Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2026 11:45 | Atualizado 09/04/2026 12:42

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , Caio Roque pode receber a sua primeira chance como titular nesta quinta-feira (9), na estreia na fase de grupos da Sul-Americana. O Glorioso entra em campo contra o Caracas (VEN), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.

O lateral-esquerdo é o favorito para substituir Alex Telles, que está fisicamente desgastado e não deve ter condições de atuar. A missão não é simples, já que o experiente defensor é o capitão e um dos principais líderes do elenco alvinegro.

Caio Roque foi contratado por empréstimo junto a Portuguesa-SP, até o fim de 2026. Desde que chegou, foi acionado diante de Mirassol e Vasco , pelo Campeonato Brasileiro. No clássico, entrou na volta do intervalo, teve boa atuação e deu assistência para Lucas Villalba.