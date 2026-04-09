Caio Roque em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo
Caio Roque pode receber primeira chance como titular no Botafogo
Lateral-esquerdo deve aparecer na escalação diante do Caracas (VEN), pela Sul-Americana
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para estreia na Sul-Americana
Duelo será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos
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