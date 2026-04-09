O Botafogo enfrenta o Caracas nesta quinta-feira (9), às 19h, no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. A partida marca a estreia do técnico Franclim Carvalho, regularizado esta semana, no comando do Alvinegro.
Onde assistir
O jogo será transmitido na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
Como chega o Glorioso
Em sua primeira partida pela equipe, Franclim deve manter a base do time que venceu o Vasco no último fim de semana. Ele não poderá contar com Marçal, Joaquín Correa e Kaio Pantaleão, lesionados.
Sendo assim, a escalação inicial deve ser: Raul, Vitinho, Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Allan e Edenílson; Matheus Martins, Arthur Cabral e Júnior Santos.
O Caracas é o 11º colocado do Campeonato Venezuelano, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas. O time, no entanto, não perde há quatro jogos e venceu o seu último jogo, contra o Metropolitano, por 1 a 0.
O técnico Fernando Aristeguieta deve ir a campo com esse time: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía e Yendis; Larotonda, Miguel Vegas e Figueroa; Robert Hernández, Covea e Sebastian González.
Arbitragem
Árbitro: Kevin Ortega (Peru) Auxiliares: Michael Orue (Peru) e José Castillo (Peru) VAR: Pablo López (Peru)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.