Lance do jogo entre Botafogo e Caracas - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e CaracasVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2026 20:59 | Atualizado 09/04/2026 22:58

Rio - O Botafogo jogou muito mal e só empatou com o Caracas por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira (9), pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana. A partida marcou a estreia do técnico Franclim Carvalho à frente do time. O Glorioso viu Wilfred Correa marcar na reta final do primeiro tempo e colocar a equipe venezuelana em vantagem. Já no início da etapa complementar, Arthur Cabral deixou tudo igual.

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O Alvinegro soma um ponto, assim como o Caracas. O Racing, que venceu o Independiente Petrolero na rodada, tem três pontos e lidera o Grupo E.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho vai enfrentar o Coritiba no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim no Estádio Nilton Santos. O Glorioso teve espaço para jogar e teve mais de 70% de posse de bola, mas faltou criatividade. Sem inspiração, a equipe de Franclim Carvalho não exigiu do goleiro Benítez nenhuma grande defesa.

Aos 26 minutos, Matheus Martins fez jogada individual pelo lado esquerdo e caiu na área após contato com o adversário. O árbitro assinalou o pênalti na hora, mas foi chamado ao monitor do VAR e mudou a decisão.

Já o Caracas explorava a transição rápida para atacar, mas conseguiu abrir o placar a partir da bola parada. Após cobrança de escanteio, a zaga do Botafogo fez o corte, mas a bola sobrou para Wilfred Correa. Livre na área, ele teve tempo para dominar e finalizar colocado, sem chance de defesa para Raul.

Durante o primeiro tempo, o Glorioso correu o risco de ficar com um homem a menos. Quando a partida estava empatada em 0 a 0, Bastos, que já tinha amarelo, fez falta em no jogador do Caracas que arrancava pela esquerda. Houve pedido pelo segundo amarelo, mas o árbitro deu apenas a falta.

No retorno do intervalo, Franclim Carvalho promoveu a entrada de Arthur Cabral no lugar de Matheus Martins, e a mexida deu resultado, já que o centroavante deixou tudo igual.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Montoro deu bom passe pelo alto para Danilo. Já dentro da área, o volante tocou para o meio. Júnior Santos dividiu, e Arthur Cabral correu para ficar com a sobra e balançar a rede.

No entanto, quem pensou que o Botafogo fosse aproveitar o momento para finalmente entrar no jogo se enganou. Afinal, o Alvinegro continuou mostrando pouca inspiração. Além disso, o Caracas se soltou e encontrava espaços que não foram aproveitados.

Com o passar do tempo, o Alvinegro conseguiu segurar as saídas do time venezuelano e deixar o jogo mais no campo de ataque. Nesse cenário, Botafogo conseguiu levar perigo com duas chances em sequência. A primeira foi um chute de fora de Danilo. Já a segunda veio com Arthur Cabral, mas a bola carimbou a trave.

O Alvinegro pressionou na reta final para virar o jogo, mas não teve sucesso. Dessa forma, estreou na Sul-Americana com um decepcionante empate.