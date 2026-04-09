Apresentação de Franclim Carvalho no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Apresentação de Franclim Carvalho no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2026 14:03

Rio — O técnico Franclim Carvalho fará a sua estreia pelo Botafogo nesta quinta-feira (9), às 19h, no estádio Nilton Santos, contra o Caracas, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. No que depender do novo treinador do clube, a competição não será usada apenas para rodar o elenco. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o torneio "é para ganhar".



"A Sul-Americana é para ganhar, porque nós somos uma equipe com peso e com história. Nós não podemos pensar 'vamos rodar o elenco e não temos limites estrangeiros'. Não. Nós temos que pensar 'vamos ganhar'", disse.

Franclim estava respondendo a uma pergunta, na sua coletiva de imprensa de apresentação, se o campeonato é uma boa oportunidade para utilizar atletas estrangeiros, por não haver limite nas regras do torneio.



"Se é com nove estrangeiros lá dentro, com dois ou com dez, não sei. Vamos ver. Mas nós temos que ganhar. Depois dessa questão, isso é uma regra [limite de nove estrangeiros nas competições brasileiras]. Não posso fugir a ela, não posso fugir à regra. Está imposta. Nós temos que trabalhar dentro do regulamento, do que está regulamentado", afirmou.