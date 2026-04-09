Justino é jogador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Justino é jogador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2026 20:24

A imagem mostra Barboza dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio. O jovem zagueiro ainda escreveu "Ídolo" para exaltar o zagueiro. Confira abaixo:

Justino revela como ficou a tatuagem Reprodução/Instagram @justino_06_

"Vou fazer uma (tatuagem) minha com o Barboza. Eu já falei para ele, tem espaço", disse Justino, em entrevista recente ao 'Botafogo Podcast', programa da própria SAF.

Título

Na campanha da Taça Rio, o Botafogo utilizou um time misto, formado por alguns poucos titulares e muitos jovens da base e reservas nos três jogos. Justino foi titular, capitão e levantou a taça.

Elogios de Barboza

No início de março, Alexander Barboza conversou com a 'Botafogo TV' e não poupou elogios ao jovem defensor : "Eu acho um cara muito bom, muito dedicado. Está novo. Sua capacidade para entender o jogo e jogar, sua personalidade não é normal para um zagueiro tão jovem. A gente treinou com ele ano passado e tinha falado com o Carli que gostei muito dele, pela sua agressividade nos treinos", disse Barboza, à 'Botafogo TV'.