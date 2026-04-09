Justino é jogador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rio - O jovem zagueiro Justino,do Botafogo, avisou que faria uma tatuagem que levaria uma imagem sua com Alexander Barboza e cumpriu. Ele mostrou como ficou a arte por meio de uma rede social.
A imagem mostra Barboza dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio. O jovem zagueiro ainda escreveu "Ídolo" para exaltar o zagueiro. Confira abaixo:
Justino revela como ficou a tatuagem - Reprodução/Instagram @justino_06_
Justino revela como ficou a tatuagemReprodução/Instagram @justino_06_
"Vou fazer uma (tatuagem) minha com o Barboza. Eu já falei para ele, tem espaço", disse Justino, em entrevista recente ao 'Botafogo Podcast', programa da própria SAF.
Título
Na campanha da Taça Rio, o Botafogo utilizou um time misto, formado por alguns poucos titulares e muitos jovens da base e reservas nos três jogos. Justino foi titular, capitão e levantou a taça.
Elogios de Barboza
No início de março, Alexander Barboza conversou com a 'Botafogo TV' e não poupou elogios ao jovem defensor: "Eu acho um cara muito bom, muito dedicado. Está novo. Sua capacidade para entender o jogo e jogar, sua personalidade não é normal para um zagueiro tão jovem. A gente treinou com ele ano passado e tinha falado com o Carli que gostei muito dele, pela sua agressividade nos treinos", disse Barboza, à 'Botafogo TV'.
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Justino revela como ficou a tatuagem