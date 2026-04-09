John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2026 20:10

Rio - O Botafogo ganhou uma nova dor de cabeça para a sequência da temporada. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) puniu o Glorioso por causa do não pagamento de uma das parcelas de um acordo e, por isso, aplicou um novo transfer ban. A punição impede o registro de novos atletas na CBF pelo período de seis meses.

As parcelas são parte de um plano coletivo aprovado na CNRD para o pagamento de dívidas com diversos credores da SAF do Botafogo. O clube não pagou a parcela referente ao mês de março e, por isso, foi punido pelo órgão. A Câmara da CBF é responsável por analisar e homologar o plano, mas também estabelece eventuais sanções em caso de descumprimento do pagamento das parcelas mensais.

A decisão foi protocolada na última quarta-feira (8). A parcela em questão é de cerca de R$ 1 milhão. Em nota oficial, a SAF do Botafogo explicou que John Textor apresentou um plano de investimento com recursos próprios, totalizando R$ 128,5 milhões, e está aguardando a aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF.

Nota oficial da SAF do Botafogo:

"A SAF Botafogo está ciente da atual decisão referente ao acordo com a CNRD e da proibição de registro de atletas como consequência, além de outras possíveis punições semelhantes que podem surgir em breve.

Na última terça-feira, o acionista majoritário da SAF, John Textor, apresentou um plano de investimento imediato, com recursos próprios, totalizando R$ 128,5 milhões, e está aguardando a aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF para a entrada de capital que não virá como empréstimo, mas como dinheiro novo e saudável. Esta autorização é imprescindível para a realização da referida operação.

É de conhecimento público a situação financeira crítica da SAF. Atualmente, a prioridade tem sido o pagamento de necessidades operacionais, como salários, fornecedores e serviços essenciais".