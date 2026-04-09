John Textor é o dono da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo
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Duelo será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos
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