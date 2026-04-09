Lance do jogo entre Botafogo e CaracasVitor Silva/Botafogo
Vídeo: veja os melhores momentos do empate entre Botafogo e Caracas
Arthur Cabral anotou o gol do Glorioso, que saiu atrás no placar
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Arthur Cabral anotou o gol do Glorioso, que saiu atrás no placar
Na estreia de Franclim Carvalho, Botafogo decepciona e só empata com o Caracas
Glorioso foi mal na partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana
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Ele compartilhou uma foto por meio de uma rede social
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Duelo será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos
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