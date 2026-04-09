Lance do jogo entre Botafogo e Caracas - Vitor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e CaracasVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2026 21:33 | Atualizado 09/04/2026 21:43

Rio - O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Caracas no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (9), pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana. Wilfred Correa abriu o placar para o time venezuelano, mas Arthur Cabral deixou tudo igual no jogo que marcou a estreia do técnico Franclim Carvalho.





O Alvinegro soma um ponto, assim como o Caracas. O Racing, que venceu o Independiente Petrolero na rodada, tem três pontos e lidera o Grupo E.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho vai enfrentar o Coritiba no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.