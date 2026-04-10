Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Caracas (VEN), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Vitinho analisa início de Franclim Carvalho no Botafogo: 'Expectativa alta'
Lateral-direito ressaltou a confiança do elenco no técnico português
Titular do Botafogo é dúvida para o jogo diante do Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos
Após tatuagem, jovem do Botafogo recebe mensagem de Barboza
A imagem mostra o argentino dando um beijo na cabeça de Justino, que segura o troféu da Taça Rio
Danilo lamenta passividade do ataque do Botafogo: 'Faltou chutar no gol'
Volante demonstrou frustração com o empate na estreia na Sul-Americana
Botafogo sofre com falta de objetividade do ataque em estreia de Franclim Carvalho
Alvinegro empatou com o Caracas, da Venezuela, por 1 a 1, no Nilton Santos
Barboza admite que extracampo atrapalha Botafogo: 'Que todo mundo dê mais um pouco'
Zagueiro também avalia dificuldade do time em estreia de Franclim Carvalho pelo Glorioso
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