Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Caracas (VEN), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Rio - Vitinho comentou as primeiras impressões do trabalho de Franclim Carvalho no comando do Botafogo. Recém-contratado, o técnico estreou no empate em 1 a 1 com o Caracas (VEN), na última quinta-feira (9), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois da partida, o lateral-direito ressaltou que o português tem a confiança do elenco. 
"Queremos ter mais a bola e conseguir propor o jogo. Foi assim que o Botafogo sempre jogou. E foi isso o que ele disse para nós nos primeiros dias. Claro, precisa de tempo. Vínhamos jogando de uma forma diferente", iniciou o defensor.
"Confiamos nele, a expectativa é muito alta. Estamos fechados e esperamos melhorar o mais rapidamente possível", complementou.
Com o tropeço, o Botafogo somou um ponto e ocupa a terceira posição do Grupo E no torneio continental. O próximo compromisso será contra o Coritiba, domingo (12), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.