Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Caracas (VEN), no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Caracas (VEN), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2026 11:32

"Queremos ter mais a bola e conseguir propor o jogo. Foi assim que o Botafogo sempre jogou. E foi isso o que ele disse para nós nos primeiros dias. Claro, precisa de tempo. Vínhamos jogando de uma forma diferente", iniciou o defensor.

"Confiamos nele, a expectativa é muito alta. Estamos fechados e esperamos melhorar o mais rapidamente possível", complementou.