Caio Roque disputa bola com Lezama, do Caracas - Vitor Silva / Botafogo

Caio Roque disputa bola com Lezama, do CaracasVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2026 07:39

Rio — O lateral-esquerdo Caio Roque fez sua primeira partida como titular pelo Botafogo no empate em 1 a 1 contra o Caracas , nesta quinta-feira (9), na estreia da Copa Sul-Americana. Em uma noite que o time jogou mal, a atuação do jogador acabou sendo abaixo.

Ele acertou apenas um cruzamento de nove tentados. O atleta também perdeu a posse da bola 17 vezes durante os 70 minutos que esteve em campo, segundo a plataforma "SofaScore". Na segunda etapa, ele deu lugar a Jhoan Hernández.

Recém-contratado pelo Alvinegro, Caio Roque substituiu Alex Telles, que está fisicamente desgastado e não teve condições de atuar.



O lateral foi contratado por empréstimo junto a Portuguesa-SP, até o fim de 2026. Desde que chegou, foi acionado diante de Mirassol e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. No clássico, entrou na volta do intervalo, teve boa atuação e deu assistência para Lucas Villalba.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Coritiba neste domingo (12), às 16h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.