Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e Caracas - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e CaracasVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2026 12:55 | Atualizado 10/04/2026 16:04

Rio - O Botafogo não deixou uma boa impressão na estreia do técnico Franclim Carvalho. Com uma atuação apática, o Alvinegro empatou com o Caracas, da Venezuela, por 1 a 1, na última quinta-feira (9), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Glorioso sofreu com a falta de objetividade do ataque e não conseguiu aproveitar a superioridade técnica contra o time venezuelano.

Durante os 90 minutos, o Botafogo foi superior e teve o amplo controle da posse de bola. O Alvinegro chegou a ultrapassar a marca de 70% do tempo com a bola no pé. Porém, não conseguiu transformar o volume em chances claras de gol. Ao todo, foram 14 finalizações, mas apenas quatro no alvo. Números que refletem a falta de eficiência e objetividade. O Caracas, por exemplo, acertou três de sete tentativas.

No primeiro tempo, o goleiro Benítez fez apenas uma defesa. Para piorar, o Caracas conseguiu abrir o placar após acertar um contra-ataque — que era o objetivo do time venezuelano. Jogando fora de casa, marcaram em bloco baixo, fecharam bem os espaços e tentaram explorar o contragolpe. O Botafogo, por sua vez, teve dificuldades para entrar na área e cometeu muitos erros de tomada de decisão no último terço.

No segundo tempo, Franclim Carvalho teve méritos em trocar Matheus Martins por Arthur Cabral, que precisou de apenas cinco minutos para marcar. O Botafogo melhorou e criou mais oportunidades. Danilo obrigou o goleiro Benítez a fazer uma grande defesa, enquanto Arthur Cabral acertou o travessão em outra finalização. Porém, faltou mais agressividade para o Alvinegro conseguir a virada.

Com o resultado, o Botafogo somou o primeiro ponto e ocupa o terceiro lugar no Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na sequência, enfrenta o Racing, da Argentina, algoz da Recopa de 2025, na quarta-feira (15), às 19h, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.