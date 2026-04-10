Danilo em ação contra o Caracas, da Venezuela, nesta quinta-feira (9)Vitor Silva/Botafogo
Danilo lamenta passividade do ataque do Botafogo: 'Faltou chutar no gol'
Volante demonstrou frustração com o empate na estreia na Sul-Americana
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Caio Roque estreia como titular no Botafogo e tem atuação abaixo
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