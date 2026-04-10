Danilo em ação contra o Caracas, da Venezuela, nesta quinta-feira (9) - Vitor Silva/Botafogo

Danilo em ação contra o Caracas, da Venezuela, nesta quinta-feira (9)Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2026 14:09

Em entrevista à 'ESPN', após o jogo, o volante Danilo foi sincero sobre o que faltou para o Glorioso vencer a partida: "Faltou chutar mais. Tivemos uma boa intensidade, mas temos que arriscar mais no gol. O mister falou no vestiário. Tocamos muito a bola e pouca objetividade para fazermos o gol".

O ataque alvinegro foi capaz de marcar apenas um gol no Caracas, 11º colocado no Campeonato Venezuelano — que só tem 14 times. A bola na rede, anotada por Arthur Cabral aos cinco minutos da segunda etapa, quando a equipe já perdia por 1 a 0, foi suficiente para ao menos garantir o empate.

Na sequência, Danilo comentou sobre Franclim Carvalho e as diferenças em relação ao treinador anterior, Martín Anselmi: "O mister chegou agora, estamos pegando um pouco da ideia dele. Claro que muda do Anselmi para agora. Mas, no decorrer dos treinos e dos jogos, vamos pegar o mais a ideia dele, colocar em prática e começar a ganhar".



Após o empate, o Botafogo volta as atenções ao Brasileirão para enfrentar o Coritiba, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Em seguida, buscando se recuperar na Sul-Americana, o Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (15), fora de casa, contra o Racing-ARG, às 19h (de Brasília).