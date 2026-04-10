Alexander Barboza mostra incômodo com problemas fora de campo do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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O Botafogo tropeçou em casa na estreia de Franclim Carvalho, ao jogar mal e empatar em 1 a 1 com o Caracas, na Copa Sul-Americana. Para Alexander Barboza os constantes problemas fora de campo, como falta de dinheiro, novo transfer ban e a briga pelo controle da SAF, atrapalham o desempenho em campo.
"É difícil não olhar ou não saber o que está acontecendo no clube por fora, mas precisamos focar somente dentro do campo agora. É tentar deixar isso fora e as coisas, se Deus quiser, vão melhorar e tudo vai voltar à normalidade que queremos", disse um dos líderes do elenco.
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Diante desse cenário complicado e da falta de bons resultados, o zagueiro pede um algo a mais. Não apenas aos companheiros, mas à comissão técnica e diretoria.
"Queremos continuar sendo um time competitivo, aspirando e pensando em ganhar taças. Este time está feito para ganhar, este time está feito para competir. E precisamos que todo mundo, tanto da parte organizacional do clube e dos jogadores, dê mais um pouco para melhorar", deu o recado.
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Barboza ainda admitiu que o time teve dificuldades para assimilar as orientações do recém-chegado Franclim Carvalho.
"Cada vez que a gente tem uma troca de treinador, é um processo, porque os treinamentos são diferentes, a forma de jogar é diferente. A adaptação leva tempo. Ele só teve três dias, é pouco tempo. Acho que no segundo tempo tentamos demonstrar a ideia dele", avaliou.