Alexander Barboza mostra incômodo com problemas fora de campo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza mostra incômodo com problemas fora de campo do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2026 12:37

"É difícil não olhar ou não saber o que está acontecendo no clube por fora, mas precisamos focar somente dentro do campo agora. É tentar deixar isso fora e as coisas, se Deus quiser, vão melhorar e tudo vai voltar à normalidade que queremos", disse um dos líderes do elenco.



Diante desse cenário complicado e da falta de bons resultados, o zagueiro pede um algo a mais. Não apenas aos companheiros, mas à comissão técnica e diretoria.



"Queremos continuar sendo um time competitivo, aspirando e pensando em ganhar taças. Este time está feito para ganhar, este time está feito para competir. E precisamos que todo mundo, tanto da parte organizacional do clube e dos jogadores, dê mais um pouco para melhorar", deu o recado.



Barboza ainda admitiu que o time teve dificuldades para assimilar as orientações do recém-chegado Franclim Carvalho.



"Cada vez que a gente tem uma troca de treinador, é um processo, porque os treinamentos são diferentes, a forma de jogar é diferente. A adaptação leva tempo. Ele só teve três dias, é pouco tempo. Acho que no segundo tempo tentamos demonstrar a ideia dele", avaliou.



