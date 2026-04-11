John Textor vive situação delicada no comando da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
O edital da reunião também prevê que caso a medida seja aprovada, será debatida a consignação, através da Lei das Sociedades por Ações, da "renúncia pelos atuais acionistas da SAF de seu direito de preferência na subscrição de ações do aumento de capital previsto".
Além disso, serão debatidas outras formas urgentes de aporte pelos acionistas, "para fazer
frente às obrigações financeiras da SAF vencidas e a vencer no curto prazo". A nota anunciando a assembleia e seus assuntos foi publicada no site oficial do clube, neste sábado (11).
Momento delicado
Na ocasião, a SAF do Alvinegro publicou um comunicado afirmando que está ciente da decisão do CNRD e aguarda a "aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF para a entrada de capital que não virá como empréstimo, mas como dinheiro novo e saudável". "Esta autorização é imprescindível para a realização da referida operação", segue o texto.
"É de conhecimento público a situação financeira crítica da SAF. Atualmente, a prioridade tem sido o pagamento de necessidades operacionais, como salários, fornecedores e serviços essenciais", conclui a nota.
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