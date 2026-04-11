John Textor vive situação delicada no comando da SAF do Botafogo - Ví­tor Silva / Botafogo

John Textor vive situação delicada no comando da SAF do BotafogoVí­tor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2026 15:30

Rio — Dono da SAF do Botafogo, John Textor convocou, na noite desta sexta-feira (10), uma assembleia geral para que acionistas decidam, "com urgência, como lidar com as necessidades de capitalização do clube". O principal assunto do encontro, que será realizado no próximo dia 20 de abril, é a proposta do empresário de aportar R$ 125 milhões, por meio de novas emissões.



O edital da reunião também prevê que caso a medida seja aprovada, será debatida a consignação, através da Lei das Sociedades por Ações, da "renúncia pelos atuais acionistas da SAF de seu direito de preferência na subscrição de ações do aumento de capital previsto".



Além disso, serão debatidas outras formas urgentes de aporte pelos acionistas, "para fazer

frente às obrigações financeiras da SAF vencidas e a vencer no curto prazo". A nota anunciando a assembleia e seus assuntos foi publicada no site oficial do clube, neste sábado (11).

Momento delicado