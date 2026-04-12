Danilo, durante o empate com o Coritiba - Vítor Silva / Botafogo

Danilo, durante o empate com o CoritibaVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2026 18:28

Rio — O meia Danilo, autor de um dos gols do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Coritiba neste domingo (12), disse que precisa continuar trabalhando para ser convocado à Copa do Mundo. Em entrevista após o jogo, no estádio Nilton Santos, o jogador também disse que se desculpou com seus companheiros por ter perdido a bola e gerado o contra-ataque que resultou no primeiro gol da equipe paranaense.

"Acho que tenho que continuar mantendo o que eu venho fazendo desde janeiro, desde a nossa estreia. Tenho que continuar treinando bem, jogando bem, ajudando o Botafogo, o que eu tô fazendo dentro de campo. Acho que se eu continuar nessa pegada aí, estarei na Copa", disse.

Danilo também comentou sobre a falha de Villalba, que resultou no gol de empate do Coritiba, e deu sua análise sobre a partida. "Começamos um pouco abaixo, tentando, mas o primeiro tempo foi melhor que o último jogo, na minha concepção. Infelizmente, teve um detalhezinho ali, mas não tem como falar do Villalba, que já decidiu um clássico pra a gente também. Então, faz parte do futebol."

O meia também comentou sobre a bola que perdeu, o que acabou gerando o contra-ataque do primeiro gol do time paranaense. "Dava pra jogar fácil. Por isso que eu pedi desculpa aos meus companheiros. Pedi lá no vestiário também. Infelizmente, fui tentar arriscar um passe no meio que não precisava, mas depois, botei a cabeça no lugar, voltei melhor no segundo tempo e pude fazer um gol", disse.

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Racing nesta quarta-feira (15), às 19h, no Cilindro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.