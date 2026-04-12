Danilo, durante o empate com o CoritibaVítor Silva / Botafogo
Danilo comenta sobre chances de ir à Copa e analisa empate: 'Começamos abaixo'
Meia marcou um dos gols no jogo deste domingo (12), no estádio Nilton Santos
Franclim Carvalho lamenta empate com Coritiba: 'Fizemos muito para ganhar o jogo'
Técnico exaltou jogadores que saíram do banco na partida que terminou em 2 a 2
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Meia marcou um dos gols no jogo deste domingo (12), no estádio Nilton Santos
Em jogo movimentado, Botafogo empata com Coritiba pelo Brasileirão
Glorioso foi pior no primeiro tempo, saiu atrás no placar e conseguiu virada na segunda etapa, mas depois, sofreu gol com falha de Villalba
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Lista também conta com as ausências de Alex Telles e Ferraresi
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