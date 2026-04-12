Rio - O Botafogo publicou a lista de relacionados para a partida deste domingo (12), às 16h (de Brasília), na qual o Alvinegro enfrenta o Coritiba, no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. A relação tem a volta de Chris Ramos, após longa recuperação, e as ausências de: Alex Telles, que sentiu contra o Vasco; e Ferraresi, por opção de Franclim Carvalho.
Sem entrar em campo desde novembro de 2025 — e sem ser relacionado desde dezembro —, o atacante espanhol Chris Ramos voltou a ser envolvido em uma partida do Botafogo, após longo período afastado por problemas no pé e na região lombar. A recuperação esteve em fase avançada em março, mas regrediu e somente foi concluída neste mês de abril.
Alex Telles já era dúvida para o confronto, visto que não foi relacionado para o empate na estreia da Sul-Americana, contra o Caracas-VEN. O lateral foi substituído no intervalo do jogo contra o Vasco, na rodada passada, com dores na parte posterior da coxa esquerda, e segue indisponível.
Segundo o portal 'ge', Ferraresi foi barrado por opção técnica do treinador portugês Franclim Carvalho, que não conta com o zagueiro venezuelano para a partida e deve optar por Alexander Barboza e Bastos como titulares.
Confira os relacionados do Botafogo
Goleiros: Léo Linck, Raul e Neto;
Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Jhoan Hernández, Justino, Kadu e Vitinho;
Meio-Campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Jordan Barrera, Júnior Santos, Lucas Villalba e Matheus Martins.
