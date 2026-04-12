Franclim Carvalho comanda treino no Espaço Lonier, CT do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho comanda treino no Espaço Lonier, CT do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/04/2026 08:40

Rio - O Botafogo entra em campo neste domingo (12), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. Vindo de tropeço na estreia da Sul-Americana, na primeira partida de Franclim Carvalho à frente da equipe, o Alvinegro defende sequência de duas vitórias seguidas no campeonato, contra Mirassol e Vasco.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo

Em seu segundo jogo no comando do Glorioso, Franclim Carvalho pode não contar com Alex Telles , que é dúvida, além de Marçal, Kaio Pantelão e Joaquín Correa, que seguem machucados. Porém, o treinador deve promover o retorno do atacante espanhol Chris Ramos, que não joga desde novembro do ano passado, por conta de uma lesão na lombar.

A provável escalação do Alvinegro é: Raúl; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Provável escalação do Coritiba

Após empate com o Fluminense na última rodada, o Coxa do técnico Fernando Seabra terá o retorno de Joaquín Lavega, suspenso na última rodada, e os desfalques de: Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues, todos no departamento médico. O defensor Jacy Maranhão é dúvida.

O Coritiba deve ir a campo com: Pedro Rangel; J.P. Chermont, Jacy Maranhão (Tiago Cóser), Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastian Gomez, Josué e Lucas Ronier; Pedro Rocha.

Arbitragem



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)