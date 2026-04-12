Rio — O Botafogo empatou com o Coritiba em 2 a 2 na tarde deste domingo (12), no estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo e Arthur Cabral marcaram para o Alvinegro, enquanto Breno Lopes e Lavega fizeram pela equipe paranaense. No primeiro tempo, a equipe de Franclim Carvalho cometeu erros que geraram contra-ataques perigosos ao adversário, que abriu o placar, e ouviu protestos da própria torcida, com vaias e gritos de "burro". Mas na volta do intervalo, o time voltou agressivo e conseguiu a virada, até sofrer o segundo gol no lance seguinte, após Villalba falhar.
Com os resultados da rodada, o Glorioso cai para a 11ª colocação da tabela, com 13 pontos, enquanto o Coxa permanece no 7º lugar.
O próximo jogo do Botafogo é contra o Racing, nesta quarta-feira (15), às 19h, no Cilindro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Já o Coritiba volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão.
A primeira chance perigosa do confronto foi do Coritiba. Aos 6 minutos, Vitinho afastou a bola da defesa com um cabeceio, mas ela parou nos pés de Ronier, que chutou cruzado à direita do gol. O Botafogo respondeu com finalização de Arthur Cabral da intermediária, mas o goleiro do time paranaense agarrou.
Na sequência, o time de Franclim Carvalho tentou chegar com arremates de Medina, bloqueado pela defesa, e Danilo, para fora. O Glorioso quase abriu o placar aos 14 minutos: Barrera recebeu pela esquerda dentro da área, cortou para dentro e chutou para boa defesa de Pedro Rangel.
Depois, Montoro recebeu de Arthur Cabral na entrada da área e chutou colocado, gerando perigo. Em seguida, o Coritiba teve chegadas em sequência, com Pedro Raul e Vini Paulista. Aos 27 minutos, Josué arriscou de longe e Raúl espalmou. Barboza, então, afastou o perigo. O Alvinegro voltou a marcar presença no ataque logo depois, com cruzamento de Medina para o zagueiro botafoguense, que por pouco não conseguiu a cabeçada.
O Coxa, no entanto, confirmou o bom momento no jogo abrindo o placar aos 32 minutos. Danilo perdeu a bola no meio-campo e em contra-ataque, Breno Lopes recebeu na esquerda de Josué e finalizou cruzado para o gol. A equipe paranaense teve outras chegadas perigosas ainda no final do primeiro tempo, com Ronier chutando por cima do travessão e Vini Paulista chegando cara a cara e finalizando para defesa de Raúl.
O Botafogo voltou agressivo e gerando perigo logo aos 20 segundos, com Edenílson, que entrou no intervalo, que chutou para defesa de Pedro Rangel. Depois, quando o relógio marcava seis minutos, Medina arriscou da intermediária, mas a bola saiu sem perigo.
O Glorioso, então, empatou aos nove minutos, com Danilo recebendo dentro da área, limpando a marcação de Sebastian Gomez e chutando com força, sem chance para o goleiro. No lance seguinte, Barrera quase virou, mas finalizou para fora, e depois, o autor do gol arriscou outro arremate, mas pegou mal na bola.
Aos 20 minutos, Matheus Martins tabelou com Edenílson e tentou o chute, mas foi travado no último momento. Depois, o jogador encontrou ótimo passe para Caio Roque, que tocou para Arthur Cabral chutar com perigo.
Depois, aos 31 minutos, Edenílson recebeu cruzamento do lateral-esquerdo e desviou para Arthur Cabral empurrar ao fundo do gol, virando o jogo. No entanto, logo no lance seguinte, em lançamento do Coritiba para o ataque, Villalba cometeu falha e entregou a bola para Lavega tocar na saída de Raúl. O Botafogo, então, se lançou ao ataque e tentou pressionar nos últimos minutos.
