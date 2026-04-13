John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães - Vitor Silva / Botafogo

John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo MagalhãesVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/04/2026 16:25

"Quando da aprovação da constituição da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas partiu do pressuposto de que seus parceiros atuariam com o nível de compromisso, diligência e alinhamento necessários à relevância e à história do clube. É legítimo afirmar que o cenário hoje observado está aquém dessas expectativas", diz um trecho da longa nota do clube social.

"Diante disso, o Botafogo de Futebol e Regatas estruturou, com o apoio de assessores financeiros e jurídicos especializados, uma atuação consistente na avaliação de alternativas e possíveis caminhos para a SAF Botafogo. O Botafogo de Futebol e Regatas mantém diálogo com diferentes agentes do mercado, incluindo potenciais investidores e parceiros estratégicos que demonstram interesse em contribuir para o futuro do clube", prosseguiu o Botafogo social.

Em relação ao aporte do Textor, a quantia não seria de graça. O empresário quer adquirir mais ações da SAF alvinegra, mas sem tirar os 10% que pertencem ao clube. No caso, haveria uma capitalização com a criação de mais ações, num processo recorrente em empresas.

"O Botafogo entende que a prioridade absoluta, neste momento, é a estabilidade operacional da SAF e o cumprimento de suas obrigações. Nesse sentido, eventuais aportes de recursos que não dependam de estruturas societárias complexas, e que não representem endividamento para além dos limites permitidos, podem contribuir de forma imediata para esse objetivo", afirmou o clube social.

Veja a nota do Associativo

O Botafogo de Futebol e Regatas tem acompanhado, de forma atenta, diligente e permanente, o extenso litígio envolvendo os sócios da Eagle Holdings, que atualmente se estende por diferentes países e jurisdições.



Ao longo de todo esse processo, o Botafogo de Futebol e Regatas, por meio de seu Conselho Diretor, optou por manter uma postura de silêncio público, com o objetivo de preservar a instituição, a estabilidade da SAF Botafogo e a imagem do clube perante seus torcedores, parceiros e o mercado. Esse silêncio, no entanto, jamais significou inércia.



Na qualidade de acionista da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas tem atuado de forma ativa e diligente. Ao longo dos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões com os principais envolvidos nesse contexto, incluindo o Sr. John Textor, bem como com outros sócios e partes relacionadas.



Foram inúmeras conversas, algumas mais simples, outras mais desafiadoras, sempre conduzidas com o mesmo objetivo: preservar a entidade Botafogo e construir, de forma consistente, um futuro de longo prazo para o clube.



Paralelamente, e no exercício de seus direitos como acionista, o Botafogo de Futebol e Regatas encaminhou, ao longo desse período, diversas notificações formais à SAF Botafogo, tanto para solicitação de informações quanto para tratar de pontos relacionados ao cumprimento do Acordo de Acionistas. Essas comunicações refletem preocupações legítimas da instituição, inclusive em relação a obrigações previstas no referido acordo que, ao longo do tempo, deixaram de ser observadas pela SAF Botafogo, o que amplia a apreensão quanto ao cenário atual.



Esse processo também tem sido marcado por uma análise mais profunda e pela busca contínua de informações, o que revelou um quadro significativamente mais complexo e mais grave do que inicialmente se apresentava.



A recente divulgação de informações financeiras da SAF Botafogo reforça essa preocupação. Trata-se de uma situação que exige elevado nível de atenção, seriedade e governança, e que naturalmente causa inquietação ao Botafogo de Futebol e Regatas enquanto acionista e guardião da instituição.

Quando da aprovação da constituição da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas partiu do pressuposto de que seus parceiros atuariam com o nível de compromisso, diligência e alinhamento necessários à relevância e à história do clube. É legítimo afirmar que o cenário hoje observado está aquém dessas expectativas.



Diante disso, o Botafogo de Futebol e Regatas estruturou, com o apoio de assessores financeiros e jurídicos especializados, uma atuação consistente na avaliação de alternativas e possíveis caminhos para a SAF Botafogo. O Botafogo de Futebol e Regatas mantém diálogo com diferentes agentes do mercado, incluindo potenciais investidores e parceiros estratégicos que demonstram interesse em contribuir para o futuro do clube.



A continuidade e o fortalecimento da SAF Botafogo poderão se dar por diferentes caminhos, seja por meio da manutenção e reorganização da atual estrutura, seja por novas composições que venham a se mostrar mais adequadas ao momento. Ao longo desse processo, novas informações e elementos continuam a surgir, o que exige cautela, profundidade na análise e firmeza nas decisões.



Ao mesmo tempo, o Botafogo entende que a prioridade absoluta, neste momento, é a estabilidade operacional da SAF e o cumprimento de suas obrigações.



Nesse sentido, eventuais aportes de recursos que não dependam de estruturas societárias complexas, e que não representem endividamento para além dos limites permitidos, podem contribuir de forma imediata para esse objetivo.



O Botafogo de Futebol e Regatas reafirma que jamais será obstáculo para qualquer iniciativa legítima que vise fortalecer a SAF e a honrar seus compromissos, mantendo-se firmemente empenhado na construção de uma solução que assegure um Botafogo financeiramente saudável, competitivo e sustentável no longo prazo, sempre com o compromisso de preservar a instituição, respeitar sua torcida e garantir um time à altura de sua história.