Marçal treinou com o elenco, mas é dúvida para jogo contra o Racing - Vitor Silva / Botafogo

Marçal treinou com o elenco, mas é dúvida para jogo contra o RacingVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2026 08:14

Rio — O Botafogo vive um dilema na lateral esquerda para o jogo desta quarta-feira (15) contra o Racing, no estádio El Cilindro, às 19h, pela Copa Sul-Americana. O titular da posição, Alex Telles, sentiu dores contra o Vasco, no início do mês, não joga desde então e provavelmente seguirá fora de combate, conforme o técnico Franclim Carvalho.



"Muito dificilmente vai se recuperar para esse jogo do Racing, mas vamos ver. O Alex é um atleta muito dedicado e profissional e, às vezes, surpreende. Podemos ter essa surpresa boa de se recuperar a tempo. Se não recuperar, teremos que encontrar soluções", afirmou, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Coritiba.



O clube também tem a expectativa do retorno de Marçal, que não atua desde o fim de março por lesão e já voltou a trabalhar com o resto do grupo, mas ainda não teve a confirmação de que viaja com a delegação para a Argentina, conforme o "ge".

Além deles, Jhoan Hernández também é um desfalque garantido. Titular contra o Coritiba, ele foi substituído pelo protocolo de concussão após choque de cabeça com Tinga e precisou ir ao hospital de ambulância. Ele está afastado das atividades do Botafogo por alguns dias. Gabriel Abdias, do sub-20, também está inscrito no torneio, também fica fora por lesão.



Portanto, caso Marçal e Alex Telles não se recuperem, a tendência é a utilização de Caio Roque, que tem quatro partidas pelo Glorioso, inclusive a estreia da equipe na competição, com o Caracas, na última quinta-feira (9).