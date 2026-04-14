Marçal treinou com o elenco, mas é dúvida para jogo contra o RacingVitor Silva / Botafogo
"Muito dificilmente vai se recuperar para esse jogo do Racing, mas vamos ver. O Alex é um atleta muito dedicado e profissional e, às vezes, surpreende. Podemos ter essa surpresa boa de se recuperar a tempo. Se não recuperar, teremos que encontrar soluções", afirmou, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Coritiba.
O clube também tem a expectativa do retorno de Marçal, que não atua desde o fim de março por lesão e já voltou a trabalhar com o resto do grupo, mas ainda não teve a confirmação de que viaja com a delegação para a Argentina, conforme o "ge".
Portanto, caso Marçal e Alex Telles não se recuperem, a tendência é a utilização de Caio Roque, que tem quatro partidas pelo Glorioso, inclusive a estreia da equipe na competição, com o Caracas, na última quinta-feira (9).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.