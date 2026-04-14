Joaquín Correa em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Rio - Recuperado de um problema físico, Joaquín Correa voltou a treinar com o elenco do Botafogo. O meia-atacante já trabalha com bola e deve ficar à disposição de Franclim Carvalho em breve.
O argentino não atua desde a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no dia 21 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foi desfalque em cinco jogos.
Outro que retomou as atividades com o grupo foi Marçal. O lateral-esquerdo não aparece entre os relacionados desde o duelo com o Massa Bruta - entrou em campo pela última vez diante do Fluminense, no dia 1º de fevereiro, quando sofreu uma lesão no joelho direito.
O próximo compromisso do Glorioso será contra o Racing (ARG), nesta quarta-feira (15), no El Cilindro, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na estreia no torneio continental, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Caracas (VEN), no Nilton Santos.