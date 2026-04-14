Joaquín Correa em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Joaquín Correa em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2026 10:48

Rio - Recuperado de um problema físico, Joaquín Correa voltou a treinar com o elenco do Botafogo . O meia-atacante já trabalha com bola e deve ficar à disposição de Franclim Carvalho em breve.

O argentino não atua desde a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no dia 21 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foi desfalque em cinco jogos.

Outro que retomou as atividades com o grupo foi Marçal. O lateral-esquerdo não aparece entre os relacionados desde o duelo com o Massa Bruta - entrou em campo pela última vez diante do Fluminense , no dia 1º de fevereiro, quando sofreu uma lesão no joelho direito.