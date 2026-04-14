John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — A consultora inglesa Cork Gully, que administra o grupo Eagle desde o fim do mês de março, colocou à venda a SAF do Botafogo e outros dois times do conglomerado – Lyon, da França, e RWDM, da Bélgica – em um anúncio do jornal britânico "Financial Times".

Na publicação, a empresa descreve o Alvinegro como "um dos clubes mais históricos do Brasil" e também promove as outras equipes envolvidas na proposta. Os interessados devem enviar um e-mail para os administradores do grupo.

O dono da SAF do Glorioso, John Textor, se manifestou sobre o caso. Em mensagem enviada à "ESPN", ele afirmou que a ação da Cork Gully é "protocolar" na Inglaterra.
LEIA MAIS: Destaque do Botafogo, Danilo desperta o interesse do Zenit
"Isso é uma exigência rotineira e legal em qualquer administração judicial, pois eles sabem que os acionistas e credores atuais farão ofertas. Portanto, eles precisam solicitar propostas do público antes de fechar qualquer negócio internamente. Acho que isso é novidade para as pessoas no Brasil, mas esse é o protocolo na Inglaterra", destacou o mandatário.

Momento crítico

O Botafogo passa por um momento financeiro turbulento. O Glorioso foi punido na última quarta-feira (8) pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pelo não pagamento de uma das parcelas de um acordo com a entidade para sanar dívidas. Portanto, o clube está impedido de registrar novos atletas na CBF por seis meses.

Na ocasião, a SAF do Alvinegro publicou um comunicado afirmando que está ciente da decisão do CNRD e aguarda a "aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF para a entrada de capital que não virá como empréstimo, mas como dinheiro novo e saudável".

Já nesta segunda-feira (13), o Botafogo social divulgou uma nota que aborda a situação da SAF e revelou que mantém diálogo com "diferentes agentes do mercado, incluindo potenciais investidores". No texto, o clube ainda indicou que não aceitará o aporte de 25 milhões de dólares (R$ 125,5 milhões na cotação atual) oferecido por John Textor.