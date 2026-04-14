John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Na publicação, a empresa descreve o Alvinegro como "um dos clubes mais históricos do Brasil" e também promove as outras equipes envolvidas na proposta. Os interessados devem enviar um e-mail para os administradores do grupo.
O dono da SAF do Glorioso, John Textor, se manifestou sobre o caso. Em mensagem enviada à "ESPN", ele afirmou que a ação da Cork Gully é "protocolar" na Inglaterra.
Momento crítico
Na ocasião, a SAF do Alvinegro publicou um comunicado afirmando que está ciente da decisão do CNRD e aguarda a "aprovação dos demais integrantes do quadro societário da SAF para a entrada de capital que não virá como empréstimo, mas como dinheiro novo e saudável".
Já nesta segunda-feira (13), o Botafogo social divulgou uma nota que aborda a situação da SAF e revelou que mantém diálogo com "diferentes agentes do mercado, incluindo potenciais investidores". No texto, o clube ainda indicou que não aceitará o aporte de 25 milhões de dólares (R$ 125,5 milhões na cotação atual) oferecido por John Textor.
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