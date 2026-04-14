John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2026 14:13

Rio — A consultora inglesa Cork Gully, que administra o grupo Eagle desde o fim do mês de março, colocou à venda a SAF do Botafogo e outros dois times do conglomerado – Lyon, da França, e RWDM, da Bélgica – em um anúncio do jornal britânico "Financial Times".



Na publicação, a empresa descreve o Alvinegro como "um dos clubes mais históricos do Brasil" e também promove as outras equipes envolvidas na proposta. Os interessados devem enviar um e-mail para os administradores do grupo.



O dono da SAF do Glorioso, John Textor, se manifestou sobre o caso. Em mensagem enviada à "ESPN", ele afirmou que a ação da Cork Gully é "protocolar" na Inglaterra.

"Isso é uma exigência rotineira e legal em qualquer administração judicial, pois eles sabem que os acionistas e credores atuais farão ofertas. Portanto, eles precisam solicitar propostas do público antes de fechar qualquer negócio internamente. Acho que isso é novidade para as pessoas no Brasil, mas esse é o protocolo na Inglaterra", destacou o mandatário.

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