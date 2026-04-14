Em 2026, Danilo soma sete gols e duas assistências em 16 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Em alta no Botafogo, Danilo entrou na mira do Zenit. O clube russo pretende negociar Wendel na próxima janela de transferências e vê o volante alvinegro como o substituto ideal. As informações são do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.
O meio-campista vive expectativa por disputar a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na última Data Fifa e teve bom desempenho nos amistosos contra França e Croácia - diante dos croatas, foi titular e balançou a rede.
Sendo assim, de olho em possíveis propostas de mercados mais atraentes, Danilo só definirá o futuro de sua carreira mais para frente.
Desde que chegou ao Glorioso, em meados do ano passado, o volante se firmou como um dos principais nomes do elenco. Em 2026, soma sete gols e duas assistências em 16 partidas, 15 como titular. Ele tem vínculo com o Botafogo até julho de 2029.