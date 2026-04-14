Em 2026, Danilo soma sete gols e duas assistências em 16 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Em 2026, Danilo soma sete gols e duas assistências em 16 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2026 13:29

Rio - Em alta no Botafogo , Danilo entrou na mira do Zenit. O clube russo pretende negociar Wendel na próxima janela de transferências e vê o volante alvinegro como o substituto ideal. As informações são do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.

O meio-campista vive expectativa por disputar a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na última Data Fifa e teve bom desempenho nos amistosos contra França e Croácia - diante dos croatas, foi titular e balançou a rede.

Sendo assim, de olho em possíveis propostas de mercados mais atraentes, Danilo só definirá o futuro de sua carreira mais para frente.