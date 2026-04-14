Arthur Cabral tem nove gols em 45 jogos com a camisa alvinegra - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral tem nove gols em 45 jogos com a camisa alvinegraVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/04/2026 14:30

Rio - Arthur Cabral virou a página e recuperou a confiança no Botafogo. Após encerrar um jejum de nove jogos sem marcar, o centroavante marcou em três das últimas quatro partidas e vive bom momento. Com isso, ganhou a confiança do técnico Franclim Carvalho e se firmou no time.

No início da temporada, Arthur Cabral perdeu espaço com o técnico Martin Anselmi e chegou a negociar a saída para o Corinthians, mas não houve um acordo. Preterido por Matheus Martins, o centroavante recuperou a confiança após a chegada de Franclim Carvalho.

"É muito bom para a confiança. Sabemos que, quando o jogador está com a confiança alta, as coisas fluem mais naturalmente, as atuações melhoram. Então, para mim, para o decorrer da temporada e para a equipe também, para estar ajudando os meus companheiros, é muito importante", disse Arthur Cabral.

Na estreia do treinador português, Arthur Cabral começou no banco de reservas. Porém, entrou no segundo tempo e fez o gol de empate do Botafogo contra o Caracas, da Venezuela. O centroavante ainda acertou uma bola no travessão que quase rendeu a virada.

Já no segundo jogo do português, Arthur Cabral novamente foi decisivo para a reação do Botafogo, que saiu atrás no placar diante do Coritiba e chegou a virar o placar, antes de ceder a igualdade na sequência. Desta vez, foi titular e atuou os 90 minutos.

Contratado no ano passado, Arthur Cabral chegou com a missão de substituir Igor Jesus e se tornar a nova referência do ataque do Botafogo. Porém, o centroavante sofreu com oscilações e jejuns de gols. Ao todo, soma 45 jogos, nove gols e quatro assistências pelo Alvinegro.

Em busca da primeira vitória sob o comando de Franclim Carvalho, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O time argentino foi o algoz alvinegro na Recopa Sul-Americana de 2025.