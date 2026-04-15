Rio — O Botafogo encara o Racing no estádio El Cilindro, na Argentina, nesta quarta-feira (15), às 19h, pela 2ª rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Após empatar contra o Caracas na estreia, o Glorioso busca a primeira vitória na competição para tentar assumir a liderança.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Paramout+ (streaming).
Como deve jogar o Alvinegro
O lateral-esquerdo Alex Telles se recuperou e viajou com a delegação para a Argentina. No entanto, uma nova avaliação será feita e caso ele ainda não tenha condição de iniciar o jogo, o técnico Franclim Carvalho deve escalar Caio Roque.
Sendo assim, a provável escalação do Botafogo é: Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Lucas Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.
A equipe tem cinco vitórias, três empates e cinco derrotas nos 13 jogos do Campeonato Argentino. O time de Gustavo Costas perdeu as últimas duas partidas na competição nacional: os clássicos contra Independiente e River Plate. Agora, a equipe busca se recuperar.
Portanto, o treinador deve mandar o melhor que tem disponível a campo: Cambeses; Cannavó, Di Césare, Rojo e García Basso; Sosa, Zuculini e Adrián Fernández; Solari, Baltasar Rodríguez e Adrián Martínez.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.