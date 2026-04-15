John Textor briga com a Ares pelo controle da Eagle Football Holdings Vítor Silva / Botafogo
Comentarista da Globo detona John Textor: 'Só aparece quando o Botafogo ganha'
Ex-jogador passou pelo Glorioso na base e criticou a gestão do americano
Comentarista da Globo detona John Textor: 'Só aparece quando o Botafogo ganha'
Ex-jogador passou pelo Glorioso na base e criticou a gestão do americano
Empresário cita condição de Barboza para renovação com o Botafogo
Zagueiro está em último ano de contrato e renovação está emperrada por problemas da SAF
Racing x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Glorioso busca primeira vitória na Copa Sul-Americana
Arthur Cabral vive boa fase e ganha moral com Franclim Carvalho no Botafogo
Centroavante marcou em três dos últimos quatro jogos
Botafogo divulga relacionados para encarar o Racing, pela Sul-Americana
Jogo será nesta quarta-feira (15), na Argentina, às 19h (de Brasília)
Administradora coloca SAF do Botafogo à venda em anúncio de jornal
John Textor se manifestou sobre o caso e disse que se trata de um procedimento 'protocolar'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.