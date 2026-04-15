John Textor briga com a Ares pelo controle da Eagle Football Holdings - Vítor Silva / Botafogo

John Textor briga com a Ares pelo controle da Eagle Football Holdings Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/04/2026 15:39

Rio - Atualmente, é difícil citar as polêmicas dos bastidores do Botafogo sem tocar no nome do dono da SAF: John Textor. Desta vez, foi a vez do comentarista Fellipe Bastos, da Globo, soltar o verbo sobre o dirigente alvinegro, em entrevista ao "Brito Podcast". O ex-jogador, com passagem pela base do Glorioso, criticou a gestão do empresário americano e o nomeou como "um dos maiores mentirosos do futebol".

"O Botafogo fez mais de R$ 200 milhões (em premiação) nesse Mundial (de Clubes, em 2025). Não pode estar afundado em dívidas. Desculpa, mas não pode. E aí entra o Textor. A falta de respeito com o clube, com os torcedores, a falta de clareza no que ele precisava ter com os torcedores. (Textor) só aparece quando o Botafogo ganha", disse Fellipe Bastos.



Nesta semana, a SAF do Botafogo chegou a ser colocada à venda em anúncio de jornal inglês , o que ilustra o momento de crise nas finanças e nos bastidores do clube, protagonizado pelos desentendimentos entre Textor e o associativo do clube. Recentemente, o empresário americano perdeu o poder na Eagle, a holding dos clubes do empresário, que conta ainda com Lyon e o RWDM Brussels.

"O Textor é um belíssimo de um mentiroso. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão. Para muitos torcedores: "legal, a gente nunca iria conseguir se fosse só o associativo". Mas é muito pouco para o que vinha pela frente. Hoje, o Botafogo está tendo que pagar um boleto muito alto por conta de 2024. E depois de 2025 ele ter feito o que ele fez: mentiroso. Para mim, é um dos grandes mentirosos do futebol", concluiu.