Arthur Cabral volta a balançar redes pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral volta a balançar redes pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2026 10:22

receberam elogios de 'A Bola' e do 'Diário AS', respectivamente, pelas atuações no segundo jogo do time na Copa Sul-Americana.

A vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Racing , na Argentina, ganhou destaque nos principais jornais esportivos de Portugal e Espanha. E Arthur Cabral e Danilo, respectivamente, pelas atuações no segundo jogo do time na Copa Sul-Americana.

Ao marcar o quarto gol nas últimas cinco partidas pelo Glorioso, o centroavante ganhou destaque na publicação portuguesa, que disse que ele está "em grande forma" e que "ganha nova vida" no clube.



Já o site espanhol foi ainda mais contundente sobre o volante: "Danilo é um colosso". O autor do gol da vitória do Botafogo ainda foi citado como potencial destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026:"Ele está em excelente forma e a Copa do Mundo o aguarda".



Convocado para os amistosos contra França e Croácia, Danilo está muito perto de ir ao torneio. Após agradar o técnico Carlo Ancelotti, sua presença na convocação final, em 18 de maio, é dada como certa.



Já Arthur Cabral muda completamente seu status dentro do Botafogo. De jogador negociável até o fim de março, ele ganhou nova chance com a chegada de Franclim Carvalho e cresceu de produção, fazendo os gols que estava devendo até então.