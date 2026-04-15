Danilo anotou o gol da vitória do Botafogo sobre o Racing - Juan Mabromata / AFP

Danilo anotou o gol da vitória do Botafogo sobre o RacingJuan Mabromata / AFP

Publicado 15/04/2026 21:41

Argentina - Danilo comemorou a vitória do Botafogo sobre o Racing por 3 a 2 no El Cilindro, na noite desta quarta-feira (15), pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. Na entrevista após a partida, ele exaltou o grupo e destacou que todos correram do começo ao fim.

"Agradecer a Deus, agradecer ao grupo, fez uma bela partida. Jogo difícil, mas foi muito aguerrido. Graças a Deus, pudemos sair com a vitória e pude ajudar o time com o gol. Recuperamos os pontos, estamos em primeiro agora. A gente tem que continuar trabalhando para poder se classificar em primeiro", disse Danilo, autor do gol da vitória, à 'Paramount+'.

"Acho que a dedicação, o foco, todos correram do começo ao fim. E Deus presenteou a gente e me presenteou no último minuto do segundo tempo para fazer o gol", completou.

Com o resultado desta noite, o Glorioso chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo E. Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Franclim Carvalho enfrentará a Chapecoense no sábado (18), a partir das 18h30, na Arena Condá.