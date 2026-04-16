Danilo é jogador do Botafogo

Rio - Decisivo para a vitória do Botafogo sobre o Racing, nesta última quarta-feira (15), na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Danilo vive um momento especial com a camisa alvinegra. O volante chegou a oito gols e atingiu a temporada com mais gols na carreira.
Danilo marcou aos 48 minutos do segundo tempo para garantir a vitória do Botafogo sobre o Racing, em Avellaneda. O Alvinegro saiu atrás no placar no início da primeira etapa e buscou a virada ainda antes do intervalo com gols Arthur Cabral e Junior Santos. Na etapa final, sofreu o empate.
O jogo caminhava para um empate, mas Danilo fez o gol da vitória do Botafogo. Foi o primeiro triunfo do Alvinegro sob o comando do técnico português Franclim Carvalho. Já o volante, por sua vez, marcou pela oitava vez em 17 jogos e soma dez participações diretas em gols na temporada.
Danilo é o principal destaque do Botafogo em 2026. Em grande fase, o volante entrou no radar da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Convocado para os amistosos contra França e Croácia, no fim de março, o volante foi bem avaliado e aumentou as dúvidas do técnico Carlo Ancelotti.
Contratado em julho do ano passado, Danilo custou 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador, de 24 anos, assinou contrato até julho de 2029 e soma 34 jogos, nove gols e seis assistências com a camisa do Botafogo.
