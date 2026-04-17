Rio - Com mudanças, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar a Chapecoense, neste sábado (18). A partida será às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A grande novidade é o retorno de Joaquín Correa, recuperado de um problema físico. O argentino não entra em campo desde a vitória sobre o Red Bull Bragantino, no dia 21 de março. Por outro lado, devido ao limite de estrangeiros, Mateo Ponte e Santiago Rodríguez não vão viajar.
O Glorioso busca a vitória para manter a invencibilidade sob o comando de Franclim Carvalho - até aqui, foram dois empates e um triunfo. Além disso, espera se aproximar da parte de cima da tabela. Neste momento, soma 13 pontos e ocupa a 11ª posição.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu e Vitinho; . Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho e Montoro; . Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.