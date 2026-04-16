Alex Telles em ação pelo Botafogo diante do Racing (ARG), pela Sul-Americana - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo Botafogo diante do Racing (ARG), pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/04/2026 18:23

"Confesso que vim um pouco no sacrifício. Fiz só um treino. A ideia a princípio não era (voltar) para esse jogo, mas eu me recuperei bem. Na primeira bola eu já tomei uma pegada na perna, um tostão, e acabou me prejudicando um pouco. Mas o sacrifício foi o que mais valeu, o importante foi sairmos daqui com os três pontos. Era muito importante", disse o defensor.

O camisa 13 havia sido desfalque diante de Caracas (VEN) e Coritiba, por causa de um desconforto na coxa esquerda. No entanto, se recuperou e quase completou o jogo contra os argentinos - foi substituído por Caio Roque, na reta final do segundo tempo.