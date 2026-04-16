Alex Telles em ação pelo Botafogo diante do Racing (ARG), pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo
Alex Telles revela 'sacrifício' para atuar em vitória do Botafogo sobre o Racing
Lateral-esquerdo só participou de um treino antes de entrar em campo na Argentina
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