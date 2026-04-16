Alex Telles em ação pelo Botafogo diante do Racing (ARG), pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

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Argentina - Capitão do Botafogo, Alex Telles revelou ter feito um grande esforço para atuar na vitória por 3 a 2 sobre o Racing (ARG), na última quarta-feira (15), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo, que esteve na escalação inicial, só participou de um treino antes de entrar em campo no El Cilindro, em Avellaneda. 
"Confesso que vim um pouco no sacrifício. Fiz só um treino. A ideia a princípio não era (voltar) para esse jogo, mas eu me recuperei bem. Na primeira bola eu já tomei uma pegada na perna, um tostão, e acabou me prejudicando um pouco. Mas o sacrifício foi o que mais valeu, o importante foi sairmos daqui com os três pontos. Era muito importante", disse o defensor. 
O camisa 13 havia sido desfalque diante de Caracas (VEN) e Coritiba, por causa de um desconforto na coxa esquerda. No entanto, se recuperou e quase completou o jogo contra os argentinos - foi substituído por Caio Roque, na reta final do segundo tempo. 
Com a vitória, o Botafogo chegou a quatro pontos e assumiu a liderança no Grupo E no torneio continental. O próximo compromisso será contra a Chapecoense, sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.