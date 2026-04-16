Arthur Cabral volta a balançar redes pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
"Estou muito feliz. A gente vem em uma crescente boa, jogando bem. Nos últimos dois jogos não conseguimos o resultado, mas mostramos que nosso time é muito bom. Hoje conquistamos uma vitória muito importante, em uma partida difícil. Fico feliz em poder ajudar dentro de campo, fazendo gols e contribuindo nas atuações. Espero seguir assim", disse o centroavante.
Arthur Cabral, que já foi bastante contestado pela torcida, vive uma boa fase. Nos últimos cinco jogos, ele marcou em quatro e só não balançou as redes contra o Vasco. Na temporada, soma cinco gols em 18 partidas, sendo 13 como titular.
Com a vitória sobre a equipe argentina, o Botafogo conquistou o seu primeiro triunfo na Sul-Americana e lidera o Grupo E. O próximo compromisso do Glorioso será contra a Chapecoense, no sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina.
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