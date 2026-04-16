Arthur Cabral volta a balançar redes pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral volta a balançar redes pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2026 16:55

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Racing por 3 a 2, na última terça-feira (15), pela segunda rodada da Sul-Americana, Arthur Cabral falou sobre o bom momento no Alvinegro. O atacante destacou a evolução da equipe e a importância do resultado.





"Estou muito feliz. A gente vem em uma crescente boa, jogando bem. Nos últimos dois jogos não conseguimos o resultado, mas mostramos que nosso time é muito bom. Hoje conquistamos uma vitória muito importante, em uma partida difícil. Fico feliz em poder ajudar dentro de campo, fazendo gols e contribuindo nas atuações. Espero seguir assim", disse o centroavante.



Arthur Cabral, que já foi bastante contestado pela torcida, vive uma boa fase. Nos últimos cinco jogos, ele marcou em quatro e só não balançou as redes contra o Vasco. Na temporada, soma cinco gols em 18 partidas, sendo 13 como titular. Leia mais: Botafogo adota apelido e identidade visual para jogadores da base "Estou muito feliz. A gente vem em uma crescente boa, jogando bem. Nos últimos dois jogos não conseguimos o resultado, mas mostramos que nosso time é muito bom. Hoje conquistamos uma vitória muito importante, em uma partida difícil. Fico feliz em poder ajudar dentro de campo, fazendo gols e contribuindo nas atuações. Espero seguir assim", disse o centroavante.Arthur Cabral, que já foi bastante contestado pela torcida, vive uma boa fase. Nos últimos cinco jogos, ele marcou em quatro e só não balançou as redes contra o Vasco. Na temporada, soma cinco gols em 18 partidas, sendo 13 como titular.