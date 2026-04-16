Danilo é jogador do Botafogo Vítor Silva/Botafogo
"Foi uma surpresa. O professor tinha falado comigo que iria me dar um descanso. Ele me chamou para conversar e, graças a Deus, consegui recuperar um pouco. Depois, pude entrar e ajudar fazendo o gol", disse Danilo.
Danilo é um dos principais nomes do Botafogo na temporada. Contra o Racing, o volante entrou aos 13 minutos do segundo tempo e marcou o terceiro gol, o da vitória, nos acréscimos. Na temporada, soma oito gols e duas assistências em 17 jogos pelo clube.
O meio-campista também vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa e teve bom desempenho nos amistosos contra França e Croácia — diante dos croatas, foi titular e marcou um gol.
Com a vitória sobre a equipe argentina, o Botafogo conquistou seu primeiro triunfo na Sul-Americana e lidera o Grupo E. O próximo compromisso do Glorioso será contra a Chapecoense, no sábado (18), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.