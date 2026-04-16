Botafogo apresenta apelido e nova identidade das divisões de base - Divulgação

Botafogo apresenta apelido e nova identidade das divisões de baseDivulgação

Publicado 16/04/2026 14:17

Os jovens da base do Botafogo agora serão chamados de 'Joias do Bairro'. O apelido foi adotado pela SAF alvinegra após sugestão dos torcedores e faz parte de um reposicionamento da marca para ganhar mais destaque.



Essa mudança faz parte do trabalho nos últimos anos de buscar melhorar as categorias de base do Glorioso em busca de novos talentos e também vendas futuras. O processo também conta com uma mudança de filosofia e de metodologia, assim como investimento e contratação de jogadores.



"Com esse reposicionamento da marca nas categorias de base esperamos valorizar os nossos ativos e dar uma atenção especial a todo o trabalho transformacional que está sendo realizado. Não é só um logotipo, tem cultura, valores, pessoas, história, tradição", disse o diretor de comunicação da SAF, Julio Gracco.



E o apelido Joias do Bairro faz parte da divulgação do trabalho, inclusive com uma nova identidade visual para destacar. Segundo o comunicado, "a nova expressão traduz o sentimento de pertencimento e remete às origens do Botafogo".



"É um novo ciclo repleto de conquistas, com títulos, convocações e cada vez mais atletas oriundos da Base presentes na equipe principal e ajudando o Botafogo. A consolidação da identidade posiciona o clube como uma referência continental no que se refere ao processo de desenvolvimento dos jogadores", explica o diretor de futebol de base do Botafogo, Augusto Oliveira.





