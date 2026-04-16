Botafogo encerrou a parceria com a Reebok - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo encerrou a parceria com a ReebokVitor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2026 21:30

Rio - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (16) o fim da parceria com a Reebok. A marca americana não será mais fornecedora de materiais esportivos após três anos estampando a camisa alvinegra. O Glorioso, aliás, já tem um acordo encaminhado com a Mizuno, de acordo com o "ge".

"O Botafogo agradece à Reebok pelos três anos de parceria e pela contribuição essencial na construção de novos capítulos da história do Mais Tradicional. A marca segue vestindo nossos atletas por um período de transição até o lançamento dos novos uniformes", publicou o clube.

O acordo com a Mizuno deve ter duração de três anos e meio, até o 2029. Mesmo com a chegada da marca japonesa, o departamento de branding do Botafogo continuará com controle criativo, com responsabilidade sobre o design das peças alvinegras.

Atualmente, a Mizuno patrocina outras equipes tradicionais do futebol mundial, como a Lazio, da Itália, e o Monaco, da França. Criada em 1906, a marca japonesa também patrocina jogadores como Gabigol, do Santos, e João Félix, do Al-Nassr, da Arábia Saudita.