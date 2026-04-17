Franclim Carvalho não perdeu em três jogos no comando do Botafogo - Ví­tor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho não perdeu em três jogos no comando do BotafogoVí­tor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2026 13:53

O Botafogo ainda vive uma crise na SAF, mas dentro de campo vê uma melhora nos resultados. Já são cinco partidas de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, o que representa o melhor momento na temporada e será colocada à prova contra a Chapecoense, fora de casa no sábado (18), às 18h30, pelo Brasileirão.

Essa é a segunda vez que o Glorioso consegue essa sequência positiva em 2026. A diferença é que, na primeira, ainda sob o comando de Martín Anselmi, foram três jogos pela Taça Rio (dois contra o Boavista e um contra o Bangu).



Já a invencibilidade atual começou com o interino Rodrigo Bellão, nas vitórias sobre Mirassol e Vasco, pelo Brasileirão. E o recém-chegado Franclim Carvalho completou com os empates com Caracas e Coritiba, e o triunfo sobre o Racing, na Argentina.



"Mesmo com os empates nos últimos jogos a gente estava quatro jogos sem perder. Isso é importante, chegamos ao quinto e é manter essa pegada", afirmou Edenilson após o duelo com o Racing.



A boa fase do Botafogo passa mais confiança ao elenco, que vivia pressionado pelos resultados ruins e a crise financeira da SAF. A expectativa, agora, é que o time consiga ter mais tranquilidade para trabalhar e seguir em alta.



"É muito importante trabalhar em cima das vitórias. Os jogadores têm tentado acertar as ideias que propomos. Temos muito trabalho pela frente, porque temos que melhorar, principalmente sem a bola", avisou Franclim Carvalho.