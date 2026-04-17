Franclim Carvalho não perdeu em três jogos no comando do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo pode ter melhor sequência de resultados no ano contra a Chape
Boa fase começa com interino e conta com início invicto de Franclim Carvalho no Glorioso
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