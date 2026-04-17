Botafogo e Mizuno selaram parceria válida por três anos e meioDivulgação / Botafogo
"Estamos honrados em receber a Mizuno como nossa nova fornecedora de material esportivo. É uma marca centenária, com história e valores que se conectam diretamente com os do Botafogo. Estamos muito entusiasmados com o que construiremos juntos e confiantes de que essa parceria renderá grandes resultados", declarou John Textor, dono da SAF alvinegra.
"Mizuno e Botafogo compartilham algo raro, mais de um século de história e o compromisso de honrar suas raízes. Esta parceria nos conecta a uma comunidade de identidade forte e nos permite fazer o que fazemos de melhor, entregar performance de verdade. É a união de dois legados que se mantêm vivos", destacou Tomohiro Ota, diretor de marketing global da Mizuno.
De acordo com o Botafogo, a parceria "ultrapassa o campo, trazendo um posicionamento pautado no orgulho das origens, na valorização da tradição, na força da comunidade, na paixão pelo esporte, na inovação e no cuidado com o artesanal".
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