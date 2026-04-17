Botafogo e Mizuno selaram parceria válida por três anos e meio - Divulgação / Botafogo

Botafogo e Mizuno selaram parceria válida por três anos e meioDivulgação / Botafogo

Publicado 17/04/2026 11:20





"Estamos honrados em receber a Mizuno como nossa nova fornecedora de material esportivo. É uma marca centenária, com história e valores que se conectam diretamente com os do Botafogo. Estamos muito entusiasmados com o que construiremos juntos e confiantes de que essa parceria renderá grandes resultados", declarou John Textor, dono da SAF alvinegra.



"Mizuno e Botafogo compartilham algo raro, mais de um século de história e o compromisso de honrar suas raízes. Esta parceria nos conecta a uma comunidade de identidade forte e nos permite fazer o que fazemos de melhor, entregar performance de verdade. É a união de dois legados que se mantêm vivos", destacou Tomohiro Ota, diretor de marketing global da Mizuno.



De acordo com o Rio - Após a saída da Reebok , o Botafogo anunciou a Mizuno como sua nova fornecedora de material esportivo, nesta sexta-feira (17). O contrato é válido por três anos e meio, e a coleção de uniformes está prevista para ser lançada até a Copa do Mundo - que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho."Estamos honrados em receber a Mizuno como nossa nova fornecedora de material esportivo. É uma marca centenária, com história e valores que se conectam diretamente com os do Botafogo. Estamos muito entusiasmados com o que construiremos juntos e confiantes de que essa parceria renderá grandes resultados", declarou John Textor, dono da SAF alvinegra."Mizuno e Botafogo compartilham algo raro, mais de um século de história e o compromisso de honrar suas raízes. Esta parceria nos conecta a uma comunidade de identidade forte e nos permite fazer o que fazemos de melhor, entregar performance de verdade. É a união de dois legados que se mantêm vivos", destacou Tomohiro Ota, diretor de marketing global da Mizuno.De acordo com o Botafogo , a parceria "ultrapassa o campo, trazendo um posicionamento pautado no orgulho das origens, na valorização da tradição, na força da comunidade, na paixão pelo esporte, na inovação e no cuidado com o artesanal".

Veja o anúncio da parceria entre Botafogo e Mizuno



